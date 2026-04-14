ВСУ поразили 12 ЗРК оккупантов и атаковали тыловые базы РФ

ВСУ поразили 12 ЗРК оккупантов и атаковали тыловые базы РФ1
- 14.04.2026, 21:38
- 3,376
Видео.
Пилоты Сил беспилотных систем 9-го батальона «Кайрос» 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра» 10 апреля уничтожили один зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в тот же день подразделение нанесло удар по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1» в Донецкой области, а также поразило тыловую базу подразделений Южного военного округа РФ в Донецкой области.
Кроме того, 413-й отдельный полк СБС «Рейд» 10 апреля уничтожил логистический хаб противника в Запорожской области.
В Луганской области 13 апреля пилоты 1-го отдельного центра СБС поразили еще один ЗРК «Тор-М1», а пограничное подразделение «Феникс» уничтожило склад боеприпасов оккупантов.
Отмечается, что все операции были проведены в координации с Центром глубинных поражений.
Всего за две недели апреля украинские военные поразили 12 зенитных ракетных комплексов противника.
Система обеспечения врага подвергается ударам по всей линии фронта, а поражение личного состава остается одним из приоритетов СБС.