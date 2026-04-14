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Лига чемпионов: «Атлетико» примет «Барселону», «Ливерпуль» сразится с «ПСЖ»

  • 14.04.2026, 22:00
  • 3,324
Лига чемпионов: «Атлетико» примет «Барселону», «Ливерпуль» сразится с «ПСЖ»

Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финала ЛЧ.

Сегодня, 14 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдут две игры.

Расписание матчей Лиги чемпионов 14 апреля (время – минское):

22:00. «Ливерпуль» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);

22:00. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Барселона» (Испания).

Первые матчи в этих парах состоялись 8 апреля. «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0, а «Атлетико» с аналогичным счетом (2:0) оказался сильнее «Барселоны».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

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