Лига чемпионов: «Атлетико» примет «Барселону», «Ливерпуль» сразится с «ПСЖ» 14.04.2026, 22:00

3,324

Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финала ЛЧ.

Сегодня, 14 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдут две игры.

Расписание матчей Лиги чемпионов 14 апреля (время – минское):

22:00. «Ливерпуль» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);

22:00. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Барселона» (Испания).

Первые матчи в этих парах состоялись 8 апреля. «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0, а «Атлетико» с аналогичным счетом (2:0) оказался сильнее «Барселоны».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com