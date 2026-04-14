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Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве

  • 14.04.2026, 23:46
  • 1,944
Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве

Осло решительно поддерживает борьбу украинцев за независимость и их право на самооборону.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали декларацию об оборонном сотрудничестве и сотрудничестве в сфере безопасности.

Соответствующий документ лидеры стран подписали во вторник, 14 апреля, на совместной пресс-конференции в Осло.

«Украина остается ключевым приоритетом внешней политики Норвегии. И сегодня мы подписали совместную декларацию об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности», — сказал Стере.

Он отметил, что Норвегия решительно поддерживает борьбу украинцев за независимость и их право на самооборону. По его словам, Украина является главным получателем норвежской помощи.

14 апреля Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло, где были запланированы встречи с премьер-министром, кронпринцем и норвежскими парламентариями.

«Запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет усилить нашу безопасность», — отмечал президент Украины.

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