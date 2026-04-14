Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве
- 14.04.2026, 23:46
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Осло решительно поддерживает борьбу украинцев за независимость и их право на самооборону.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали декларацию об оборонном сотрудничестве и сотрудничестве в сфере безопасности.
Соответствующий документ лидеры стран подписали во вторник, 14 апреля, на совместной пресс-конференции в Осло.
«Украина остается ключевым приоритетом внешней политики Норвегии. И сегодня мы подписали совместную декларацию об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности», — сказал Стере.
Он отметил, что Норвегия решительно поддерживает борьбу украинцев за независимость и их право на самооборону. По его словам, Украина является главным получателем норвежской помощи.
14 апреля Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло, где были запланированы встречи с премьер-министром, кронпринцем и норвежскими парламентариями.
«Запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет усилить нашу безопасность», — отмечал президент Украины.