Николай Статкевич рассказал, что до сих пор считается заключенным 9 15.04.2026, 20:50

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Николай Статкевич

Хотя режим заявлял о помиловании.

Лидер оппозиции, вышедший на свободу политзаключенный Николай Статкевич рассказал в своем Telegram-канале, что в базе МВД он все еще заключенный ИК-13 в Глубоком.

Об этом политик узнал, когда решил восстановить пенсию.

«История с моим паспортом, найденным в СИЗО-1, получила продолжение. Выяснилось, что восстановить пенсию по нему одному нельзя — нужна еще справка об освобождении. Тем более, что, как мне сообщили, согласно базе данных МВД я до сих пор числюсь заключенным в ИК-13 в Глубоком. Пришлось снова ехать в тот СИЗО-1 за справкой об освобождении. Но там заместитель начальника по оперативной работе сообщил мне, что такой справки мне дать не могут, так как они меня «не освобождали», а я был вывезен из тюремной больницы при СИЗО «плановым конвоем». А паспорт и вещи мне отдали, потому что они «принадлежат мне», — рассказал оппозиционный лидер.

Он упомянул слова пресс-секретаря Натальи Эйсмонт об освобождении его по помилованию.

«Вспоминаю, как одна официальная дама в телевизоре утверждала, что меня якобы освободили согласно «указу о помиловании» еще в сентябре прошлого года. Но кто тот указ видел… А дамы бывают иногда такими переменчивыми. Теперь я окончательно запутался в своем сегодняшнем юридическом статусе и местонахождении», — пишет Статкевич.

Напомним, вечером 19 февраля стало известно, что на свободу вышел политзаключенный Николай Статкевич. У оппозиционного лидера, как сообщила его супруга Марина Адамович, был инсульт, сейчас он восстанавливается.

11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках. Долгое время было неизвестно, где он находится.

В 2021 году Николая Статкевич приговорили к 14 годам колонии особого режима за организацию «массовых беспорядков».

С начала июля 2022 года, с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии, лидера белорусской оппозиции содержали в максимально жестких условиях: держали в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич несколько раз переболел COVID-19.

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