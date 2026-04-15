Белорусская игра REPLACED вышла на ПК и Xbox

Белорусская игра REPLACED вышла на ПК и Xbox2
- 15.04.2026, 1:58
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Сюжет игры разворачивается в альтернативной версии США 1980-х.
Состоялся релиз киберпанк-экшена REPLACED от белорусской студией Sad Cat Studios. Игра уже доступна во всех поддерживаемых цифровых магазинах.
Проект, впервые представленный в 2021 году, вышел с существенной задержкой относительно первоначального графика, так как релиз неоднократно переносился с планируемого 2022 года.
Сюжет REPLACED разворачивается в альтернативной версии США 1980-х. Игроку предлагается управлять искусственным интеллектом R.E.A.C.H., заключенным в человеческое тело. В рамках игрового процесса предстоит исследовать окружающий мир, а также раскрыть деятельность корпорации Phoenix и выяснить происхождение главного героя.
Игра доступна на ПК и консолях Xbox Series X/S. Также REPLACED включена в подписочный каталог Xbox Game Pass, подписчикам которого игра доступна бесплатно. Вопрос о выпуске версии для PlayStation на данный момент остается открытым.