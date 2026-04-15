Слова Трампа шокировали Хиллари Клинтон

Слова Трампа шокировали Хиллари Клинтон11
- 15.04.2026, 2:13
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Бывший государственный секретарь и кандидат в президенты США высказалась об Ормузском проливе.
Бывший государственный секретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что оказалась шокирована словами Дональда Трампа о перекрытии Ормузского пролива. Ее слова приводит Clash Report.
«Шокирует, что Трамп заявил, будто его никто не предупреждал о том, что Иран может закрыть Ормузский пролив. В каждой военной кампании, в которой я когда-либо участвовала, именно это было первым шагом, который, как мы предполагали, предпримет Иран», — сказал Клинтон.
США начали блокаду Ормузского пролива после провальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде. Речь идет о портах в Персидском и Оманском заливах, которые между собой соединяет Ормузский пролив.