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Слова Трампа шокировали Хиллари Клинтон

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  • 15.04.2026, 2:13
  • 19,184
Слова Трампа шокировали Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон

Бывший государственный секретарь и кандидат в президенты США высказалась об Ормузском проливе.

Бывший государственный секретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что оказалась шокирована словами Дональда Трампа о перекрытии Ормузского пролива. Ее слова приводит Clash Report.

«Шокирует, что Трамп заявил, будто его никто не предупреждал о том, что Иран может закрыть Ормузский пролив. В каждой военной кампании, в которой я когда-либо участвовала, именно это было первым шагом, который, как мы предполагали, предпримет Иран», — сказал Клинтон.

США начали блокаду Ормузского пролива после провальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде. Речь идет о портах в Персидском и Оманском заливах, которые между собой соединяет Ормузский пролив.

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