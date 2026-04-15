План масштабного производства российских самолетов сократили и отложили на 2035 год 11 15.04.2026, 4:00

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Денег у Кремля нет.

Масштабная программа возрождения авиапрома, от которой Кремль ждал сотни отечественных лайнеров на замену западным, снова откладывается.

Обновленный план для «Объединенной авиастроительной корпорации» предполагает выпуск около 570 машин для российских авиакомпаний к 2035 году. Как сообщает «Интерфакс», об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов.

По его словам, первая партия будет включать 70 самолетов: 18 МС-21, 42 «суперджета», 11 машин Ту-214, три Ил-114-300. А вторая партия — около 500 машин. Среди них 90 МС-21 для «Аэрофлота», 100 модернизированных Ту-214 для S7, 20 машин Ил-114-300 для дальневосточной «Авроры» и около сотни импортозамещенных «Суперджетов».

Изначальная программа развития гражданской авиации, принятая в 2022 году, требовала, чтобы уже к 2030 году в стране появилось более 1000 отечественных самолетов, среди них 609 производства ОАК.

Предполагалось, что к началу текущего года авикомпании уже получат 42 «суперджета», 18 МС-21, 10 Ил-114-300, 20 самолетов Ту-214, а также три машины Ил-96-300. К 2028 году, согласно программе, объемы выпуска гражданских лайнеров должны достичь 200 единиц в год, чего не было даже в эпоху рассвета авиапрома СССР.

В реальности за 2022-25 гг флот гражданской авиации пополнился лишь на 13 новых бортов — 12 «суперджетов» и один Ту-214. Причем последний не используется для пассажирских перевозок: на нем летает вице-премьер РФ Денис Мантуров, рассказывал Reuters знакомый с ситуацией источник.

Реализация обновленной программы поставок гражданских лайнеров потребует финансирования на 3 трлн рублей, сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. По его словам, пересмотренный вариант плана внесен на рассмотрение правительство.

Ожидается, что деньги на нее выделит Фонд национального состояния, ликвидные активы которого, впрочем, составляют лишь 4,1 трлн рублей. Кроме того, рассматривается возможность прямого финансирования из федерального бюджета, говорил ранее Мантуров.

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