Израиль и Ливан впервые за 30 лет провели переговоры в США
- 15.04.2026, 7:57
- 3,544
О чем договорились?
В Вашингтоне прошла встреча представителей Ливана и Израиля, которая положила старт прямым переговорам между странами, которых не было около 30 лет.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Переговоры прошли в отдельной комнате в Госдепартаменте США. Их проведению способствовали госсекретарь США Марко Рубио, советник Государственного департамента США Майкл Нидгэм, посол США в Ливане Мишель Исса и посол США при ООН Майк Уолц.
В опубликованном совместном заявлении говорится о том, что встреча не была фактическим началом мирных переговоров, а скорее подготовительным шагом к их достижению.
США - снова посредники в переговорах
«Соединенные Штаты поздравили две страны с этой исторической вехой и выразили свою поддержку дальнейшим переговорам, а также планам правительства Ливана по восстановлению монополии на силу и прекращению чрезмерного влияния Ирана», - говорится в заявлении.
Вашингтон «выразил надежду, что переговоры могут выйти за рамки соглашения 2024 года и привести к всеобъемлющему мирному соглашению», говорится в заявлении, ссылаясь на предыдущее перемирие в Ливане, достигнутое при посредничестве администрации Джо Байдена.
Тогда перемирие требовало от «Хезболлы» разоружиться и вывести свои войска из южного Ливана - цели, которые в основном остались невыполненными.
В своем заявлении США также выразили поддержку праву Израиля защищаться от постоянных нападений «Хезболлы» и отметили, что любое прекращение огня в Ливане должно быть результатом переговоров между Иерусалимом и Бейрутом, а не связанным с любыми другими направлениями.
Издание напоминает, что Иран стремился включить Ливан в соглашение о прекращении огня, заключенное с США, и хотя пакистанские посредники заявили, что двухнедельное перемирие, которое сейчас действует, должно охватывать «Хезболлу», Иерусалим и Вашингтон отклонили эти условия.
Соответственно, боевые действия между Израилем и «Хезболлой» продолжились в течение недели после вступления в силу перемирия в Иране.
Чего хочет Ливан
В совместном заявлении признается позиция Ливана в поддержку «насущной необходимости» в восстановлении соглашения о прекращении огня от ноября 2024 года
В совместном заявлении говорится, что Бейрут «подчеркивает принципы территориальной целостности и полного государственного суверенитета, одновременно призывая к прекращению огня и принятию конкретных мер для решения и смягчения серьезного гуманитарного кризиса, который страна продолжает переживать в результате продолжающегося конфликта».
Позиция Израиля
Что касается Израиля, в совместном заявлении говорится, что Иерусалим во время сегодняшней встречи «выразил свою поддержку разоружению всех негосударственных террористических групп и ликвидации всей террористической инфраструктуры в Ливане, а также выразил свою приверженность сотрудничеству с правительством Ливана для достижения этой цели и обеспечения безопасности народа обеих стран».
«Израиль также выразил свою готовность участвовать в прямых переговорах для решения всех нерешенных вопросов и достижения прочного мира, который укрепит безопасность, стабильность и процветание в регионе», - говорится в заявлении, которое рассматривается как жест в пользу дипломатических решений над военными после того, как Иерусалим неделями игнорировал призывы Бейрута к прямым переговорам.
«Все стороны согласились начать прямые переговоры во взаимно согласованное время и место проведения», - добавляется в совместном заявлении, где не объявляется конкретная дата следующей встречи.