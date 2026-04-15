«Кабинет следователя КГБ озаряет ослепительный свет искусственных зубов Солодухи» 3 15.04.2026, 8:09

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Александр Солодуха

Как певец-лукашист ходил жаловаться в КГБ на белорусов.

Экс-политзаключенный Игорь Лосик рассказал в своем телеграм-канале историю о том, как певец-лукашист Александр Солодуха ходил в КГБ жаловаться на «народную любовь» белорусов:

— Сейчас расскажу вам, как Александр Солодуха ходил в КГБ жаловаться на телефонных троллей. История — со слов бывшего кэгэбэшника, который теперь сам сидит за политику. Уже один этот сюжет достоин экранизации.

Минск, 2020 год. Кабинет следователя КГБ.

Дверь медленно открывается. Кабинет озаряет ослепительный свет. Это белоснежная улыбка искусственных зубов Саши Солодухи.

На пороге — сам артист, в сопровождении двух сыновей, словно группа поддержки и одновременно группа свидетелей.

С порога — лёгкий поклон и без малейшей паузы:

— Заслуженный артист Республики Беларусь, Александр Солодуха! А вот, кстати, мой диск с автографом.

Следователь на секунду теряет связь с реальностью, затем осторожно спрашивает о причине визита.

Солодуха, драматично вздохнув, начинает жаловаться:

— Эти змагары просто обрывают мне телефон! Оскорбляют, стыдят, жить и работать совершенно невозможно!

И тут будто по заказу — звонок.

Солодуха вскидывает палец:

— Вот! Смотрите! Сейчас сами всё увидите! Включаю на громкую связь!

Из трубки слышится мужской голос, мягкий, почти дрожащий от волнения:

— Александр Антонович?

— Да, слушаю вас.

— Боже мой, как я рад, что дозвонился… Вы не представляете, как я вас обожаю. Я знаю наизусть все ваши альбомы. Мы с мамой были на десятках ваших концертов. Вы потрясающий артист. Мама вас тоже очень любит…

Лицо Солодухи начинает медленно расцветать, как майская сирень после дождя.

Он победоносно смотрит на следователя, расправляет плечи, улыбка становится ещё белее.

На этом фоне сыновья уже начинают подозрительно хихикать.

Голос в трубке продолжает, густо поливая елеем:

— Боже, как я счастлив, что дозвонился… Мне так много нужно вам сказать… Но самое главное, чтобы вы знали…

Пауза.

И затем, как выстрел в тишине кабинета:

— Гори в аду, гнида.

Солодуха — в полуобмороке.

Сыновья доходят под столом.

Следователь КГБ, вероятно, впервые за службу не знал, принимать заявление или вызывать врачей.

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