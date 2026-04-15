Лукашенко откровенно расписался в собственной бесполезности 38 Артем Синицын, «Салідарнасць»

15.04.2026, 12:38

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Признание дня.

Во время посещения рыбхоза «Палуж» в Краснопольском районе Лукашенко привычно вышел за рамки заявленной темы визита. Впрочем, о рыбе речь также зашла. Воспользовавшись случаем, правитель снова прошелся по кулинарным предпочтениям белорусов: «Бульбаши, бульбу едим. Но к бульбе надо рыба. Не только мясо и молоко».

Этого ему, похоже, показалось мало. Лукашенко упрекнул соотечественников в излишнем уповании на государство: «Всегда идеологически было так: создание условий для граждан, а потом — экономика. Ребята, так не будет. Это мы уже так избаловали своих людей. Будет экономика — будут и граждане жить нормально. Поэтому впереди экономика, производства. А у нас иждивенчество очень сильно развито».

Досталось и чиновникам. Сперва правитель усомнился в ожидаемых результатах от развития Могилевщины в конце пятилетки: «Насколько они реальны?». И даже уточнил у подчиненных, «достаточно ли высоко установлена планка задач и достижимы ли они».

А потом раскритиковал министра сельского хозяйства за ненадлежащее хранение удобрений: «Как я на это должен реагировать? Я «забрал» деньги у производителей, в бюджете «забрал» деньги — мы недополучили, могли продать в пять раз дороже, валюту получить — отдал вам, а вы угробили!»

И тут же поручил главе Комитета госконтроля: «По всей стране разберитесь и посадите [виновных]. Хватит с ними шутить».

Но самым беспощадным в этот раз Лукашенко был к самому себе. По сути, он публично расписался в собственной бесполезности:

«Нам надо мобилизовываться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Притом непонятное время. Я как «президент» не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: «Работаем, чтобы жить». Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выкинут сильные мира сего».

Минуточку, но белорусы ровно это самое и делают: пытаются пережить это сложное время. И большой вопрос — зачем им нужен тот, кто своими руками сделал это непростое время еще сложнее. Тот, кто удерживает власть, не предлагая внятной картины будущего, но паразитируя на прошлом.

Тот, кто строит планы на пятилетки вперед, первым сомневаясь в их осуществимости и реальности. Кто винит белорусов в иждивенчестве, продолжая вмешиваться во все сферы — от разведения рыбы до большого спорта.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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