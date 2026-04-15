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СМИ: Путин в школьных штанишках устроил странное шоу в Кремле

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  • 15.04.2026, 8:54
  • 20,608
СМИ: Путин в школьных штанишках устроил странное шоу в Кремле

Российский диктатор удивил эмоциональной мимикой и необычным стилем одежды.

Российский лидер Владимир Путин оказался в центре внимания во время официальной встречи в Кремле – на этот раз не только из-за политики, но и из-за своего необычного поведения и внешнего вида, пишет The Daily Star.

Во время переговоров с новоизбранным президентом Индонезии Прабово Субианто российский лидер продемонстрировал эмоциональную мимику, которая резко контрастирует с его привычным сдержанным образом. На обнародованных кадрах видно, как Путин меняет выражения лица – от преувеличенных гримас до широких улыбок, что уже вызвало оживленное обсуждение в СМИ.

Дополнительное внимание привлекла и его одежда. Наблюдатели отметили короткие зауженные брюки, которые во время сидения выглядели слишком приподнятыми над лодыжками – издание назвало их «школьными штанишками». Такой «неформальный» стиль контрастировал с классическим дресс-кодом индонезийской делегации и в целом не соответствовал традиционно сдержанному имиджу Путина.

Несмотря на необычные детали, официальная часть встречи была посвящена развитию двусторонних отношений между Москвой и Джакартой. Стороны обсудили сотрудничество в сферах торговли, энергетики и продовольственной безопасности.

Во встрече также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Денис Мантуров и помощник диктатора Юрий Ушаков.

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