Льготный тариф на электричество ввели не для всех дачников в Беларуси

Льготный тариф на электричество ввели не для всех дачников в Беларуси5
- 15.04.2026, 9:04
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Есть четыре условия.
Правительство решило ввести отдельный льготный тариф на электричество для некоторых белорусских дачников. Соответствующее решение уже подписал премьер-министр Александр Турчин.
Воспользоваться новым субсидируемым тарифом дачники смогут лишь при соблюдении четырех обязательных условий, пишет «Телеграф».
В подписанном премьером постановлении Совмина прописан особый порядок оплаты электричества для отдельных категорий дачников, чьи садовые домики и дачи подключены к сетям ГПО «Белэнерго». Речь о следующих категориях белорусов:
неработающих пенсионеров,
граждан, имеющих право на льготы по оплате услуг электроснабжения,
инвалиды III группы.
Для них рассчитывать плату за свет будут по льготному тарифу в 0,12 рубля за 1 кВт·ч.
Для сравнения, с 1 марта 2026 года дифференцированные тарифы на электричество в Беларуси для дачников могут достигать 0,1642 рубля за 1 кВт·ч, а для тех, кто обязан платить по 100%-ным тарифам (для так называемых «тунеядцев») - 0,3265 рубля за 1 кВт·ч.
Впрочем, рассчитывать на льготный тариф даже те, кто относится к выше указанным категориям лиц, смогут лишь при одновременном соблюдении четырех важных условий:
наличие техпаспорта на садовый домик или дачу,
регистрация по месту пребывания в садовом домике, на даче,
отсутствие в садовом домике, на даче системы централизованного тепло- и газоснабжения,
наличие стационарной электрической плиты (варочной панели).
Напомним, в этом году в Беларуси предусмотрено два этапа повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Первый был в начале года и его власти даже решили частично перенести на март, а второй намечен на 1 июня 2026 года, когда должны подняться тарифы на тепло- и электроэнергию.