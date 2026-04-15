Кадыров стал кавалером еще одного странного ордена 15.04.2026, 9:11

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Рамзан Кадыров

За «особый вклад» в развитие цементной промышленности РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал кавалером ордена «За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ» I степени. Об этом сообщили российские СМИ, пишет Диалог.UA.

Награду Кадырову за «вклад» в модернизацию завода «Чеченцемент» вручила исполнительный директор Союза производителей цемента РФ Дарья Мартынкина.

Глава Чечни заявил, что продолжит прилагать все усилия для модернизации цементной промышленности. Вышеуказанный орден является отраслевой наградой. Им награждают руководителей и специалистов отрасли.

Для получения ордена I степени в цементной промышленности нужно проработать не менее 15 лет. На данный момент в коллекции наград Рамзана Кадырова несколько десятков государственных, ведомственных и отраслевых наград РФ.

Кроме того, он обладатель большого количества иностранных наград. Только за последние четыре года, то есть с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Кадыров получил как минимум 39 наград.

Например, совсем недавно, 7 апреля 2026 года, Кадырова наградили медалью «За вклад в развитие науки» от Академии наук Чечни. До него этой медалью еще никого не награждали.

Серди самых интересных наград Рамзана Кадырова нужно отметить орден «За заслуги перед стоматологией» I степени, который он получил в 2022 году, а также орден «Группа войск в Германии», врученный в 2025 году.

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