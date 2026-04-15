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Стало известно имя пилота, погибшего при крушении мотодельтаплана под Минском

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  • 15.04.2026, 9:23
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Стало известно имя пилота, погибшего при крушении мотодельтаплана под Минском
Руслан Иванов

Он был музыкантом популярной в нулевые группы.

Пилот, погибший при крушении мотодельтаплана под Минском, — инструктор аэроклуба «Авиа-Минск» Руслан Иванов. Его имя назвал в соцсетях близкий друг, шоумен Сергей Лапковский, сообщает «Еврорадио».

Также он сообщил, что ранее они вместе играли в популярной в нулевые группе «Цвет Алоэ». Позже Руслан выучился на пилота и стал инструктором аэроклуба.

В комментарии изданию Onliner Лапковский опроверг версию из соцсетей, будто пилот вывалился из дельтаплана при взлете, а пассажирка осталась одна.

«Я знал Руслана 24 года. Он был опытным пилотом. По информации от его брата, при взлете дельтаплан попал в неправильный воздушный поток, заломил крыло, и они упали. Руслан был пристегнут, а все, что говорят в соцсетях, — это неправда. Это случайность, которая произошла из-за природных обстоятельств, от которых никто не застрахован», — прокомментировал он.

Группа «Цвет Алоэ». Руслан — справа. Фото: daroo.by/minsk

Лапковский добавил, что несколько раз летал с Русланом Ивановым и полностью доверял ему свою жизнь.

Крушение мотодельтаплана возле деревни Озерцо Минского района произошло днем 14 апреля. Сообщалось, что в катастрофе погибли 45-летний пилот и 26-летняя пассажирка.

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