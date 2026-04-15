В Киеве обнаружили боевую часть российского «Искандера»
- 15.04.2026, 9:34
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В связи с этим жители могут слышать взрывы.
В одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской ракеты «Искандер-К». В связи с этим жители могут слышать взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
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«Вниманию граждан! В Деснянском районе вскоре будут проводить подрыв боевой части вражеской ракеты», - говорится в сообщении.
Сейчас территория находится под охраной полиции, доступ для граждан ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.
По данным полиции, специалисты взрывотехнической службы проведут контролируемое уничтожение боеприпаса.
В этот период жители близлежащих районов могут слышать звуки взрывов - в полиции отмечают, что это плановые работы и угрозы для населения нет.
Также правоохранители показали, как выглядит найденный фрагмент ракеты.