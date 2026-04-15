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В Киеве обнаружили боевую часть российского «Искандера»

  • 15.04.2026, 9:34
  • 5,476
В Киеве обнаружили боевую часть российского «Искандера»

В связи с этим жители могут слышать взрывы.

В одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской ракеты «Искандер-К». В связи с этим жители могут слышать взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

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«Вниманию граждан! В Деснянском районе вскоре будут проводить подрыв боевой части вражеской ракеты», - говорится в сообщении.

Сейчас территория находится под охраной полиции, доступ для граждан ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

По данным полиции, специалисты взрывотехнической службы проведут контролируемое уничтожение боеприпаса.

В этот период жители близлежащих районов могут слышать звуки взрывов - в полиции отмечают, что это плановые работы и угрозы для населения нет.

Также правоохранители показали, как выглядит найденный фрагмент ракеты.

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