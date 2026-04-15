Более 20 судов прошли через Ормузский пролив на фоне блокады Ирана 1 15.04.2026, 9:40

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Это позитивный сигнал для глобальных рынков.

Через Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 коммерческих судов, несмотря на сохраняющуюся напряженность и военные действия в регионе. Об этом The Wall сообщили американские официальные лица.

Хотя объемы судоходства остаются значительно ниже довоенного уровня, возобновление движения через один из ключевых мировых транспортных коридоров рассматривается как позитивный сигнал для глобальных рынков.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана восстановить свободный проход через пролив. На этой неделе два американских военных корабля прошли через акваторию в рамках операции по обеспечению свободы судоходства. Одновременно Центральное командование США объявило о начале работ по разминированию, чтобы снизить угрозу для гражданских судов.

По данным источников, среди прошедших через пролив судов — грузовые, контейнерные и танкеры, направлявшиеся как в Персидский залив, так и из него. При этом часть судов отключала транспондеры, чтобы снизить риск возможных атак.

Опасения, связанные с угрозой морских мин и потенциальными ударами со стороны Ирана, ранее привели к резкому сокращению судоходства в этом районе. Ормузский пролив считается стратегически важным маршрутом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

США в настоящее время продолжают блокаду иранских портов. При этом ограничения не распространяются на суда, не заходящие в иранские гавани, — им разрешен свободный транзит через пролив.

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