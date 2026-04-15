«Шучу иногда, что захватил соседскую деревню и сделал ее еще более счастливой» 5 15.04.2026, 9:57

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Фото: people.onliner.by

Белорус рассказал, как за день стал многодетным отцом.

В семье Дениса Мостыка и его жены Александры пятеро детей. Но есть нюанс: пара поженилась в 2019 году, и только младший ребенок у них совместный. Остальные — дети Александры от первого брака. Про то, как мужчина решился стать главой большого семейства, обустройство совместного быта и отношения в паре, пишет Onliner.

«Не поверил, что у нее четыре ребенка»

Фото: people.onliner.by

— Мы познакомились с будущей женой на одном мероприятии, мне тогда было 29 лет, — рассказывает Денис. — В нашу первую встречу я просто заметил Сашу, мы немного пообщались. Через некоторое время опять увиделись. Во второй раз Саша понравилась мне еще больше: она была в белом платье, на каблуках — невероятно красивая, произвела на меня впечатление. Поэтому я пригласил ее на кофе.

Саша согласилась, я же повел себя как настоящий «редфлаг»: после своего предложения пропал на месяц, с головой ушел в работу. Помню, как приболел и выложил в сторис фото градусника с повышенной температурой, а Саша написала мне «Выздоравливай». Я тут же вспомнил, что сам пригласил ее, поэтому предложил договориться на встречу через два дня — у меня был стимул быстро выздороветь!

Фото: people.onliner.by

Мы встретились, пообщались, между нами проскочила искра — так все и закрутилось, стали встречаться почти каждый день. Думаю, что до этого ни у меня, ни у Саши не было мыслей вроде «Ну вот, это мужчина/женщина моей мечты, мы проведем вместе всю жизнь!». Нет, отношения развивались постепенно.

Сначала ничего не указывало на то, что отношения будут «серьезные». Молодые люди встречались, проводили время вместе, но при этом Дениса удивляло и даже настораживало, что Саша всегда уезжает со свиданий до десяти вечера. «У тебя что, есть муж?» — как-то в шутку спросил он. Саша возмутилась такому предположению: «Если бы я была замужем, я не дала бы и шанса позвать меня на свидание!»

— Тут я понял, что это мой человек: для нее верность не пустой звук, — замечает Денис. — Но я чувствовал: что-то же ей мешает. Поэтому продолжил расспросы. «Так, может, у тебя есть ребенок?» — «Да, но не один». — «Два?» — «Нет». — «Три?» — «Нет». Так мы дошли до четырех, и я сперва был уверен, что Саша шутит: ну совсем не так я представлял себе мать четверых детей! В моем понимании это такая объемная тетя из школьной столовой, которая себе еду таскает, а школьникам дает тоненькие ломтики колбасы. А тут стройная молодая девушка — ну какие еще четверо детей?!

Фото: people.onliner.by

Поверил Денис, когда увидел фотографии. Тогда Сашиным сыновьям было 15 и 17 лет, дочкам — 7 лет и 2 года. Прошло еще полгода, прежде чем Саша решила познакомить их с Денисом.

Сейчас самому младшему ребенку — Даниэлю — 4 года, он ходит в детский сад. Младшей дочери Еве 8, она в третьем классе. Алисе 13, она в восьмом. Леве 21 год, он работает в IT. Самому старшему — Саше — 23 года, он уже живет отдельно. Фотографироваться согласились трое младших детей.

— На одной из первых встреч мы поехали с девочками в Дрозды. У меня было волнение перед встречей с ними и опасение: примут — не примут? Я учил Алису кататься на велосипеде — помню, у него еще спадала цепь, и Алиса обрадовалась, когда я его починил. У меня с самого начала было ощущение, что они мне родные. С сыновьями Саши я познакомился позднее, ближе к свадьбе, и у нас сложились приятельские отношения. Особых сомнений или опасений из-за детей у меня не было. Мне кажется, что когда любишь человека, то любишь и его детей тоже.

Фото: people.onliner.by

«Собирался копить на пышную свадьбу — оказалось, что зря»

Денис признается, что лет с 20 мечтал о большой семье, где было бы много детей. Так что факт того, что у Саши уже есть четверо, его не то что не смутил, а скорее даже стал преимуществом.

— Думаю, от людей зависит, как они относятся к семье и детям. У меня хороший пример: и у отца, и у матери в семье было по четыре ребенка. То есть у папы два брата и сестра и у мамы два брата и сестра. И сами мои родители до сих пор счастливы вместе.

Фото: people.onliner.by

В начале отношений Денис уточнил у Саши, готова ли она рожать еще детей. А Саша в ответ спросила, готов ли Денис жить с ее детьми. В обоих случаях ответ был положительный.

Денис вспоминает, что подтолкнуло его к женитьбе.

— Мы встречались около года, и как-то одна знакомая стала спрашивать меня про то, как у нас с Сашей дела. «Замечательно», — говорю. Тогда она уточнила, собираюсь ли я звать Сашу замуж. Я ответил, что да, есть такие планы, но надо подсобрать денег, хотя бы несколько тысяч долларов, чтобы устроить большую свадьбу для всех родных и даже соседей: я привык, что у меня в семье такие события проводятся с размахом. И знакомая спрашивает: «А Саша тоже хочет такую большую свадьбу?» И тут до меня доходит, что Сашу-то я и не спросил, как она это видит и хочет ли вообще за меня замуж! Я задал ей вопрос, и Саша сказала, что замуж выйти согласна, но не видит необходимости в такой пышной свадьбе.

Фото: people.onliner.by

Кстати, никто из друзей меня не отговаривал, так как я всегда преподносил историю с четырьмя детьми с юмором — и на этапе ухаживания, и после свадьбы. Так что люди не переживали за меня, а поддерживали, ну, может, только слегка удивлялись: «Вот это да!» И, конечно, расспрашивали: «И как оно? Не сложно?» Я отвечал, что мы справляемся, рассказывал какие-то подробности: где были, что делали, — и этого было достаточно.

Родители Дениса радушно приняли Сашу, но когда узнали о четырех детях, то насторожились. Пара расписалась 31 декабря днем, на росписи были только молодые и свидетели. А вечером на семейном ужине у родителей Дениса получился такой «новогодний сюрприз». Сестра Дениса первой заметила у них на руках кольца. «Вы что, поженились?!» — такая была общая реакция. Мама так растрогалась, что от эмоций даже всплакнула.

Фото: people.onliner.by

Пара съехалась только после свадьбы: это был важный принцип и критерий серьезности отношений. Денис снял недалеко от жилья Саши четырехкомнатную квартиру. Туда к нему переехала Саша с дочками, а сыновья остались жить под присмотром папы.

— Квартиры были недалеко, они часто прибегали к нам на обед.

Позже пара решила переехать в трехкомнатную квартиру, где они живут и сейчас. Одна комната — совмещенная с коридором гостиная, вторая — спальня для супругов и младшего сына, в третьей разместились девочки с братом.

Фото: people.onliner.by

— Хотелось бы жилье попросторнее, да и Даниэль уже просит себе комнату. Так что мы над этим работаем.

Супруги признаются, что у них есть мечта: свой частный дом с участком, чтобы было много места для всех. Но, пока дети маленькие, удобства и комфорт городской жизни (школа и сад рядом с квартирой) перевешивают желание переехать за город.

Фото: people.onliner.by

«Хотелось понять, каково это — когда за все отвечает мужчина»

Супруги с самого начала решили, что Денис будет зарабатывать деньги, а Саша — заниматься домом, хозяйством и детьми. На момент знакомства у нее была своя IT-компания, но она решила полностью посвятить себя семье. Через какое-то время Саша стала помогать Денису в развитии его клуба предпринимателей, но все домашние обязанности в основном на ней.

— Мне хотелось понять, каково это — когда за все отвечает мужчина, — рассказывает Александра. — Пока мне все нравится, я чувствую себя счастливой в этом браке. А муж охотно дает мне нужные суммы на мои «хотелки».

Фото: people.onliner.by

Утром Саша готовит для всех завтрак, тут принято есть всем вместе за большим столом. В семье у детей есть свои обязанности: например, 13-летняя Алиса любит готовить и помогает маме, печет кексы, 8-летняя Ева разбирает посудомойку, даже младший Даниэль охотно выполняет несложные поручения по дому.

Но не обходится и без конфликтов. Саша до сих пор вспоминает «блинную ссору». Обычно она готовит на завтрак овсянку, но в тот день каша закончилась. Женщина решила вместо нее приготовить блины. Денису это не понравилось, и супруги поссорились. Саша искренне недоумевала, что не так с блинами, а Денис настаивал, что такие изменения в меню нужно было согласовать с ним: «Если мы договорились, что едим на завтрак овсянку, я буду ждать именно ее. Ну нет никакой сложности сходить в магазин или попросить сбегать туда старшую дочь. К тому же мы тогда придерживались правильного питания».

Фото: people.onliner.by

При этом некоторые договоренности, как считает Саша, зачастую существуют только у Дениса в голове, а она о них даже не подозревает, пока событие не произойдет.

— Мы многое обсуждаем, но бывает так, что я даже не знаю, что у нас есть некие договоренности, пока муж не сообщит мне об этом, — замечает Саша.

Прописать «семейные привычки» на бумаге Денис пока отказывается:

— Мне кажется, в письменном виде всего не предусмотришь, да и теряется жизнь, появляется бюрократия.

В целом из конфликтов в паре привыкли выходить довольно быстро и без сильных эмоций.

«Разница в отношении к детям есть, но не такая, как можно подумать»

Сколько стоит содержать такую большую семью?

— На самом деле, требуется не так уж и много, особенно если не нужно снимать квартиру и автомобиль не требует частого ремонта, — считает Денис; он выдает жене деньги на расходы, поскольку всеми закупками в семье занимается Саша. — Конечно, бывают незапланированные траты. Например, сейчас потребовались непредвиденные расходы на медицину. Значит, часть финансов, запланированных на развитие семейного дела, перейдут в графу «Здоровье».

Фото: people.onliner.by

После свадьбы супруги с дочками несколько месяцев пожили в Геленджике (Денис работал онлайн), позже — полтора года на Бали. Александра иногда летает на море с сестрой, без мужа, а Денис в это время присматривает за детьми. Родной отец детей тоже принимает участие в их жизни, делит расходы, а по выходным забирает их в свой загородный дом.

Денис признается: разница в его отношении к детям, конечно, есть, но совсем не та, о которой можно подумать.

— Родной или не родной — если накосячил, будь добр отвечать за свой поступок. И хвалю я всех одинаково. Спрос в этой семье зависит от возраста и опыта. Если младший Даниэль разрисует стену, ему это простят, но со старшей дочери спросят строже: почему поддержала его идею?

Использование мобильных телефонов детьми в этой семье сведено к минимуму. У Даниэля и Евы их нет, Алисе разрешают «сидеть в интернете» час в день. Поэтому дети много рисуют, мастерят поделки (и даже во время написания интервью принесли и подарили нашему корреспонденту несколько оригами), читают книжки.

Один из семейных ритуалов — разбор конфликтов. Денис, который десять лет занимается психологией, берет на себя роль модератора.

— Для меня важно изучать себя и других, быть чувствительным и чутким. Я против агрессивной мускулинности. Мужчина должен быть с умом, но и доброта может быть с кулаками: при необходимости важно уметь постоять за себя и за свою семью, за свои ценности.

Фото: people.onliner.by

Я шучу иногда, что захватил соседскую деревню: вошел в жизнь семьи и сделал ее еще более счастливой. Для меня делиться — это счастье и радость, ощущение внутренней наполненности. Тот, кто живет в ощущении вечного дефицита, даже своим детям не всегда может дать нужное. Я уверен: если есть любовь, все сложится и получится.

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