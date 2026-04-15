ЕС вызовет Орбана «на ковер» из-за связей с РФ

ЕС вызовет Орбана «на ковер» из-за связей с РФ20
- 15.04.2026, 14:35
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Премьер Венгрии Виктор Орбан проиграл выборы, но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все равно планирует поднять вопрос его связей с Москвой прямо перед лидерами ЕС.
Об этом сообщает Telex.
Орбана пригласили на неформальный саммит ЕС на Кипре 23-24 апреля.
Саммит на Кипре
Президент Европейского Совета Антониу Коста во вторник разослал приглашение на неформальную встречу глав государств и правительств ЕС. Она состоится на Кипре 23-24 апреля.
Повестка дня включает три темы:
геополитическая ситуация в мире;
конфликт на Ближнем Востоке;
семилетний совместный бюджет ЕС.
По плану, вечером 23 апреля лидеры выслушают президента Украины Владимира Зеленского относительно российского вторжения. В приглашении не уточняется, будет ли это личная встреча или видеосвязь - оба формата уже практиковались ранее.
Орбан будет отчитываться за пленки
Кроме официальной повестки дня, на саммите может возникнуть и другая тема - скандал вокруг переговоров венгерского и российского правительств.
На прошлой неделе главный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что записи и информация, обнародованные об этих переговорах, «подчеркивают тревожную возможность того, что правительство государства-члена» действовало в сговоре с Россией.
«Активно действовали против интересов и безопасности ЕС и всех его граждан», - так в Еврокомиссии описали действия венгерской стороны.
Она пообещала, что фон дер Ляйен поднимет этот вопрос перед лидерами стран-членов. Во вторник представитель Еврокомиссии подтвердил: председатель Комиссии будет продолжать давить на эту тему на уровне лидеров, хотя «не уточнялось, будет ли это неформальный» саммит.
«Правительство соответствующего государства-члена должно срочно предоставить объяснения», - добавила Пинью.
Последний шанс спросить Орбана
Следующий официальный саммит ЕС запланирован на 18 июня - уже значительно позже после того, как Орбан должен уйти в отставку из-за проигрыша на выборах.
Поэтому саммит на Кипре в апреле может стать последней возможностью обсудить скандал с действующим премьером Венгрии в кругу лидеров блока.