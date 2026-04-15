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Латвия сообщает о рекордных попытках прорыва мигрантов из Беларуси

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  • 15.04.2026, 10:07
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Латвия сообщает о рекордных попытках прорыва мигрантов из Беларуси

Режим Лукашенко наращивает темпы гибридных атак на границе с ЕС.

За минувшие сутки, 14 апреля, Латвия предотвратила 108 попыток мигрантов незаконно перейти границу с территории Беларуси, свидетельствуют данные Государственной пограничной охраны этой балтийской страны.

Проведенный «Позіркам» анализ ежедневно публикуемых статистических данных показал, что это повторение суточного максимума, который Латвия зафиксировала 9 апреля. 108 попыток — рекорд 2026 года не только для латвийско-белорусского участка, но и для всех соседних с Беларусью стран Евросоюза.

С начала этого года Латвия остановила 1.059 попыток мигрантов нелегально пересечь границу с территории Беларуси — на 9,5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (967).

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