США заявили об успешной блокаде портов Ирана 7 15.04.2026, 10:15

3,894

Американские войска полностью остановили экономическую торговлю с Ираном по морю.

США объявили, что полностью блокировали морскую торговлю Ирана, на фоне ожиданий возобновления переговоров с Тегераном о прекращении вооруженного конфликта.

Адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США, заявил, что американские войска полностью остановили экономическую торговлю с Ираном по морю, которая, по его словам, обеспечивает 90% иранской экономики.

«Менее чем за 36 часов с момента введения блокады американские войска полностью остановили экономическую торговлю с Ираном по морю», — написал Купер в сообщении на X.

Ранее, по сообщению Wall Street Journal, американские военные заявили, что с начала блокады в понедельник они перехватили восемь нефтяных танкеров, связанных с Ираном.

Президент Дональд Трамп заявил, что переговоры между американскими и иранскими официальными лицами могут возобновиться в Пакистане в ближайшие два дня.

«Я думаю, что вас ждут два невероятных дня», — сказал Трамп репортеру ABC News Джонатану Карлу, добавив, что, по его мнению, не потребуется продлевать двухнедельное перемирие, которое заканчивается 21 апреля. «Все может обернуться по-разному, но я думаю, что сделка более предпочтительна, потому что это позволит им отстроиться, — сказал Трамп, согласно публикации Карла на платформе X. — У них действительно установился иной режим. В любом случае, мы ликвидировали радикалов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com