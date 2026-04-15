МВФ и Всемирный банк ухудшают прогнозы для Беларуси 2 15.04.2026, 10:19

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Экономика замедляется — санкции и зависимость от РФ бьют по росту.

Международный валютный фонд (МВФ) в апрельском релизе «Перспектив мировой экономики» (World Economic Outlook) понизил прогноз роста белорусского ВВП на 2026 год, пишет «Белсат».

По оценке МВФ, белорусская экономика в этом году вырастет на 1,2%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в октябрьском прогнозе. Инфляция составит 6,4%, дефицит текущего счета – 2,7% ВВП, уровень безработицы – 2,9%.

В 2027 году МВФ прогнозирует рост белорусского ВВП на уровне 1%, инфляцию – 6,2%, дефицит текущего счета – 3,4% ВВП, безработицу – 2,9%.

Напомним, в конце прошлого года диктатор Лукашенко утвердил официальный прогноз социально-экономического развития на 2026 год. Он предусматривает рост ВВП на уровне 2,8% и инфляцию не выше 7%. Предполагалось, что рост будет обеспечен за счет увеличения инвестиций, экспорта и доходов населения.

При этом международные организации дают более сдержанные оценки. Так, Европейский банк реконструкции и развития в феврале ухудшил прогноз роста белорусской экономики на 2026 год до 1,3% вместо ранее ожидавшихся 2,3%, указав на влияние санкций и зависимость от экономики России.

Всемирный банк в апрельском обзоре также снизил ожидания: по его оценке, ВВП Беларуси вырастет на 1,1% в 2026 году и на 0,8% в 2027 году. Ранее банк ожидал рост на уровне 1,3% в 2026 году.

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