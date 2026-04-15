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Юг Польши накрыло облако пыли из Сахары

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  • 15.04.2026, 10:25
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Юг Польши накрыло облако пыли из Сахары

В Татрах отмечают дымку в небе и загрязненные осадки.

Южные районы Польши, в частности Татры, накрыли воздушные массы с пылью из Сахары, что локально привело к «грязным дождям», сообщает RMF24.

Со вторника в Татрах стала заметной дымка в небе, вызванная присутствием в воздухе мелких частиц пыли из Сахары.

«В воздухе присутствуют частицы пыли из Сахары, которая попала к нам с воздухом с юго-запада, точнее, из северо-западной Африки», – комментирует руководитель наблюдательной метеостанции в Закопане Павел Пажуховский.

Местами, где прошли дожди, пыль визуально заметна также на земле, поверхностях и автомобилях.

Самая высокая концентрация пыли из Сахары над Татрами ожидается в течение 15-16 апреля. Эти воздушные массы в основном останутся над южными районами Польши.

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