Юг Польши накрыло облако пыли из Сахары 3 15.04.2026, 10:25

2,116

В Татрах отмечают дымку в небе и загрязненные осадки.

Южные районы Польши, в частности Татры, накрыли воздушные массы с пылью из Сахары, что локально привело к «грязным дождям», сообщает RMF24.

Со вторника в Татрах стала заметной дымка в небе, вызванная присутствием в воздухе мелких частиц пыли из Сахары.

«В воздухе присутствуют частицы пыли из Сахары, которая попала к нам с воздухом с юго-запада, точнее, из северо-западной Африки», – комментирует руководитель наблюдательной метеостанции в Закопане Павел Пажуховский.

Местами, где прошли дожди, пыль визуально заметна также на земле, поверхностях и автомобилях.

Самая высокая концентрация пыли из Сахары над Татрами ожидается в течение 15-16 апреля. Эти воздушные массы в основном останутся над южными районами Польши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com