Белорусы сыграют друг против друга в Кубке Стэнли 15.04.2026, 10:48

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Алексей Колосов

В первом раунде плей-офф НХЛ сойдутся «Питтсбург» и «Филадельфия».

В Восточной конференции НХЛ стали известны все участники плей-офф. И так получилось, что в первом раунде сойдутся команды с белорусами в составе, пишет Onlíner.

«Питтсбург», за который выступает защитник Илья Соловьев, станет соперником «Филадельфии» вратаря Алексея Колосова, который недавно был вызван в расположение «летчиков» из фарм-клуба.

Первый матч команды проведут в ночь с 18 на 19 апреля.

Все пары восточной конференции выглядят так:

«Каролина» — «Оттава»

«Баффало» — «Бостон»

«Тампа» — «Монреаль»

«Питтсбург» — «Филадельфия»

Во втором раунде сыграют победители серий 1 и 4, 2 и 3.

Кто из белорусов не попал в плей-офф?

К сожалению, в этом сезоне в нокаут-раунд не прошел «Вашингтон» Алексея Протаса и Ильи Протаса. Команда братьев оказалась за бортом плей-офф впервые с 2023 года.

Не сыграет в Кубке Стэнли также Егор Шарангович, который со своим «Калгари» занял лишь 14-е место в западной конференции.

Еще ниже его оказались «Чикаго» Артема Левшунова и «Ванкувер» Никиты Толопило. Команда последнего вообще расположилась на последней строчке турнирной таблицы запада.

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