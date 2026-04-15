Российская бронетехника практически исчезла с фронта 12 15.04.2026, 11:01

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Эксперт раскрыл причину.

РФ начала использовать меньше артиллерии на фронте не только из-за того, что у нее заканчиваются запасы, но и на фоне активной работы БПЛА над линией соприкосновения.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

«Зоны поражения достигают нескольких десятков километров. И в этих зонах поражения эту броню просто невозможно собрать в тех масштабах, в которых можно прорвать фронт и продвинуться дальше. Как это было в эпоху классических механизированных войн. Поэтому сейчас бронетехника используется скорее как такси – загрузить туда десант, довезти до какой-то точки и, по возможности, вернуться обратно. Да, на фронте происходят механизированные штурмы. Но это не те механизированные штурмы, которые мы видели в начале широкомасштабного вторжения», – пояснил Попович.

Он добавил, что РФ сейчас фактически не использует бронетехнику во время штурмов, а делает ключевой акцент на беспилотниках и пехоте. И хотя пехота иногда и может передвигаться на бронетехнике, но в большинстве случаев она использует легкую колесную технику. Также эксперт отметил и снижение активности российской артиллерии на фронте.

«Артиллерия не используется так широко, как это было в начале полномасштабного вторжения. Тогда россияне создавали огневой вал, вообще шла артиллерийская война. Очень актуальной была артиллерия в 2023–2024 годах, и мы помним наши разговоры о том, что нам не хватает снарядов. Но затем наступила эпоха дронов, которые начали постепенно вытеснять артиллерию. Они не заменили ее полностью, артиллерия по-прежнему используется. Но она используется в соотношении 30/70 в пользу дронов», – добавил Попович.

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