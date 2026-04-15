«Для многих это сопоставимо с зарплатой» 5 15.04.2026, 11:09

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Что сейчас везут из Польши в Беларусь и сколько можно заработать.

Немецкий кофе, электроинструменты и автозапчасти — все это белорусы по-прежнему заказывают из Польши. MOST поговорил с белорусским предпринимателем, который возит товары из Польши в Беларусь под заказ, о том, как сейчас устроен этот небольшой рынок и сколько на нем можно заработать.

«Майнкрафту» не удалось повторить ажиотаж

Еще зимой байеры — так называют тех, кто привозит товары под заказ или на продажу, — отмечали ажиотажный спрос на шоколадные яйца Kinder из серии «Очень странные дела».

Разница в цене позволяла зарабатывать на перепродаже: в Польше такие яйца можно было купить примерно за 1,5 доллара, тогда как в Беларуси их продавали по 12−15 белорусских рублей (около 4–5 долларов) за штуку. Только на одной поездке прибыль от перевозки таких товаров могла доходить примерно до 30 долларов.

А вот новой серии Minecraft не удалось повторить такой же ажиотаж.

— «Киндеры» уже никому не интересны, — считает собеседник.

Шуруповерты, кофе и чай

Стабильным спросом пользуются автозапчасти, электроинструмент — в первую очередь болгарки, шуруповерты, — а также другие товары для ремонта и бытовых нужд.

— Некоторые из них подпадают под санкционные ограничения. Однако, как правило, продавцы на польских рынках знают эти списки и учитывают это при продаже. Так что перевозчику остается только загрузить в машину и перевезти через границу, — говорит собеседник.

Также из Польши по-прежнему везут кофе и чай — небольшими партиями, в основном для дальнейшей перепродажи в Беларуси.

— Рыночники из Беларуси разбирают их стабильно: например, кофе вроде Dallmayr и Jacobs пользуется постоянным спросом.

«Возьму человека за товар»

Провезти из Польши в Беларусь официально можно до 25 килограммов товаров стоимостью не более 500 евро на человека. Однако предприниматели признают, что некоторые ищут способы увеличить объем перевозимого товара. В том числе за счет подсадки пассажиров, на которых распределяется вес.

— В приграничных чатах иногда пишут: «Возьму человека за товар», чтобы за счет этого провезти больше груза за одну поездку, — говорит собеседник

400 долларов в месяц

По словам предпринимателя, одна поездка может приносить около 50 долларов чистой прибыли. При регулярных поездках — примерно два раза в неделю — это уже около 100 долларов в неделю. В пересчете на месяц сумма может доходить до 400 долларов.

— Для многих это сопоставимо со средней зарплатой, — говорит собеседник.

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