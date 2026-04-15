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США раскрыли детали военного сотрудничества еще одной страны с Кремлем

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  • 15.04.2026, 11:56
  • 9,260
США раскрыли детали военного сотрудничества еще одной страны с Кремлем

Режим предупредили.

Администрация президента Дональда Трампа заявила Конгрессу США, что Куба может быть причастна к поддержке России в войне против Украины, включая возможную отправку тысяч бойцов. Об этом говорится в отчете Госдепартамента США, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

По данным документа, на стороне России могут воевать от 1000 до 5000 граждан Кубы. При этом прямых доказательств того, что власти в Гаване официально направляли их на фронт, нет. Однако, как отмечают американские дипломаты, существуют «существенные признаки», что кубинский режим как минимум допускал или косвенно способствовал их участию в боевых действиях.

В Госдепартаменте также подчеркнули, что власти Кубы «не защитили своих граждан от использования в качестве пешек» в войне. По оценкам украинской разведки, несколько тысяч кубинцев могут находиться непосредственно на линии фронта.

Доклад был направлен в ключевые комитеты Конгресса 8 апреля на фоне усиления давления Вашингтона на Гавану. США продолжают добиваться смены власти на Кубе и уже фактически ограничили поставки нефти в страну.

Американские политики резко критикуют кубинское руководство. Сенатор Тед Круз заявил, что режим в Гаване «подрывает интересы США по всему миру» и выразил уверенность, что его смена — лишь вопрос времени.

Информация о вербовке кубинцев для участия в войне впервые появилась еще в 2023 году. Тогда власти Кубы заявили о расследовании и осудили подобные действия, однако в Вашингтоне считают эти заявления недоказуемыми из-за закрытости судебной системы страны.

США продолжают рассматривать участие иностранных бойцов как фактор усиления России в затяжном конфликте.

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