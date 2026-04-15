США раскрыли детали военного сотрудничества еще одной страны с Кремлем 1 15.04.2026, 11:56

9,260

Режим предупредили.

Администрация президента Дональда Трампа заявила Конгрессу США, что Куба может быть причастна к поддержке России в войне против Украины, включая возможную отправку тысяч бойцов. Об этом говорится в отчете Госдепартамента США, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

По данным документа, на стороне России могут воевать от 1000 до 5000 граждан Кубы. При этом прямых доказательств того, что власти в Гаване официально направляли их на фронт, нет. Однако, как отмечают американские дипломаты, существуют «существенные признаки», что кубинский режим как минимум допускал или косвенно способствовал их участию в боевых действиях.

В Госдепартаменте также подчеркнули, что власти Кубы «не защитили своих граждан от использования в качестве пешек» в войне. По оценкам украинской разведки, несколько тысяч кубинцев могут находиться непосредственно на линии фронта.

Доклад был направлен в ключевые комитеты Конгресса 8 апреля на фоне усиления давления Вашингтона на Гавану. США продолжают добиваться смены власти на Кубе и уже фактически ограничили поставки нефти в страну.

Американские политики резко критикуют кубинское руководство. Сенатор Тед Круз заявил, что режим в Гаване «подрывает интересы США по всему миру» и выразил уверенность, что его смена — лишь вопрос времени.

Информация о вербовке кубинцев для участия в войне впервые появилась еще в 2023 году. Тогда власти Кубы заявили о расследовании и осудили подобные действия, однако в Вашингтоне считают эти заявления недоказуемыми из-за закрытости судебной системы страны.

США продолжают рассматривать участие иностранных бойцов как фактор усиления России в затяжном конфликте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com