закрыть
21 июля 2026, вторник, 12:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Борисове с молотка уйдет школа

6
  • 15.04.2026, 12:00
  • 3,104
В Борисове с молотка уйдет школа

Цена — 90 рублей.

На электронной площадке «БУТБ-Имущество» выставили на продажу здание бывшей средней школы №6 в Борисове. В настоящее время объект не используется по назначению, а стартовая цена лота составляет всего 90 рублей. Smartpress.by узнал подробности.

В состав лота входят два строения по адресу: улица Краснознамённая, 20 и 20/1. Первое — недостроенное здание школы площадью 2661,4 кв. м с готовностью 70%. Второе — двухэтажная пристройка 1965 года площадью 913 кв. м.

В каком состоянии объект?

Все сооружения продаются в фактическом состоянии. В карточке лота указано, что недостроенное здание реализуется по ведомости технических характеристик незавершённого незаконсервированного капитального строения.

Это значит, что будущему владельцу придётся самому оценивать объём вложений: достраивать объект, реконструировать его или менять назначение.

Что должен сделать покупатель?

По условиям торгов покупатель обязан начать использовать имущество в хозяйственной деятельности не позднее двух лет с момента сделки. Если объект можно задействовать без реконструкции, срок составляет до 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи.

Если понадобится реконструкция или снос с новым строительством, начать деятельность нужно не позднее пяти лет с даты регистрации права собственности, если местные власти не установят другой срок.

Интересно, что это не первая попытка продажи. Ранее школу уже выставляли на торги с правом аренды земельного участка, тогда стартовая цена была значительно выше — около 510 тысяч рублей.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев