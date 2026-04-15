В Борисове с молотка уйдет школа 6 15.04.2026, 12:00

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Цена — 90 рублей.

На электронной площадке «БУТБ-Имущество» выставили на продажу здание бывшей средней школы №6 в Борисове. В настоящее время объект не используется по назначению, а стартовая цена лота составляет всего 90 рублей. Smartpress.by узнал подробности.

В состав лота входят два строения по адресу: улица Краснознамённая, 20 и 20/1. Первое — недостроенное здание школы площадью 2661,4 кв. м с готовностью 70%. Второе — двухэтажная пристройка 1965 года площадью 913 кв. м.

В каком состоянии объект?

Все сооружения продаются в фактическом состоянии. В карточке лота указано, что недостроенное здание реализуется по ведомости технических характеристик незавершённого незаконсервированного капитального строения.

Это значит, что будущему владельцу придётся самому оценивать объём вложений: достраивать объект, реконструировать его или менять назначение.

Что должен сделать покупатель?

По условиям торгов покупатель обязан начать использовать имущество в хозяйственной деятельности не позднее двух лет с момента сделки. Если объект можно задействовать без реконструкции, срок составляет до 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи.

Если понадобится реконструкция или снос с новым строительством, начать деятельность нужно не позднее пяти лет с даты регистрации права собственности, если местные власти не установят другой срок.

Интересно, что это не первая попытка продажи. Ранее школу уже выставляли на торги с правом аренды земельного участка, тогда стартовая цена была значительно выше — около 510 тысяч рублей.

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