Дроны атаковали нефтехимические предприятия в российском Башкорстане 2 15.04.2026, 12:20

2,832

Под ударом оказался город Стерлитамак.

В среду, 15 апреля, дроны атаковали нефтехимические предприятия в российской республике Башкорстан.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

По информации Коваленко, под атакой дронов оказался город Стерлитамак. Это один из центров химической и нефтехимической промышленности РФ.

Там, в частности, находится Стерлитамакский нефтехимический завод, который производит ионол - присадку к авиационному топливу и маслам для военной техники.

Также в городе расположены другие предприятия, которые обеспечивают важные компоненты к авиационной и ракетной технике, в частности для производства взрывчатых веществ, порохов, боеприпасов.

Глава региона Радий Хабиров заявил, что ПВО якобы сбила несколько дронов над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий.

«Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникший пожар. Выясняем подробности», - написал он в Telegram.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com