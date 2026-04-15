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Дроны атаковали нефтехимические предприятия в российском Башкорстане

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  • 15.04.2026, 12:20
  • 2,832
Дроны атаковали нефтехимические предприятия в российском Башкорстане

Под ударом оказался город Стерлитамак.

В среду, 15 апреля, дроны атаковали нефтехимические предприятия в российской республике Башкорстан.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

По информации Коваленко, под атакой дронов оказался город Стерлитамак. Это один из центров химической и нефтехимической промышленности РФ.

Там, в частности, находится Стерлитамакский нефтехимический завод, который производит ионол - присадку к авиационному топливу и маслам для военной техники.

Также в городе расположены другие предприятия, которые обеспечивают важные компоненты к авиационной и ракетной технике, в частности для производства взрывчатых веществ, порохов, боеприпасов.

Глава региона Радий Хабиров заявил, что ПВО якобы сбила несколько дронов над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий.

«Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникший пожар. Выясняем подробности», - написал он в Telegram.

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