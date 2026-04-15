Белорусы сообщают о перебоях с интернетом 27 15.04.2026, 15:19

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Особенно в Минске.

В Беларуси пользователи массово жалуются на перебои в работе интернета, особенно в Минске. Сообщения о проблемах активно появляются в соцсетях: по словам людей, не работает ни мобильный интернет, ни Wi-Fi, а сложности усиливаются в вечернее и ночное время.

Пользователи отмечают, что сбои затрагивают как отдельные сервисы, так и доступ к сайтам в целом.

Сайт Charter97.org посмотрел, что пишут в соцсети Threads об проблемах с интернетом:

«Это просто жесть какая-то, не грузит ни мобильный интернет, ни вайфай, работать невозможно, особенно вечером. Только у меня такая проблема? По какой причине это происходит? Его специально глушат?»

«Да, не работает. Особенно вечер-ночь. Вот прямо сейчас пишу, а ответы не прогружены».

«Похоже, по всей республике лёг».

«Плановые работы, в ночь, на большинстве провайдеров. Продлятся до 6–7 утра».

«Ночью ровно в 2:00 перестала работать телега, инста, фейсбук, твиттер, VPN. Есть подозрения, что тестируют какие-то ограничения».

«Минская область, часть сайтов на домене .com не грузится без VPN, возможно, что-то тестируют».

Среди возможных причин пользователи называют как технические работы у провайдеров, так и гипотетическое тестирование новых механизмов фильтрации трафика.

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