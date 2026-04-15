Фицо — следующий? 4 15.04.2026, 12:46

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РОБЕРТ ФИЦО

ФОТО: GETTY IMAGES

Ждать ли перемен в Словакии после проигрыша Орбана в Венгрии.

Как победа в Венгрии оппозиционного политика Петера Мадьяра повлияет на Словакию, где у власти находится евроскептик Роберт Фицо?

Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO, Братислава) Григорием Месежниковым:

— В последние несколько лет (после 2023-го года), когда Фицо вернулся к власти, это был такой словацко-венгерский тандем по ослаблению общеевропейских позиций в отношении ключевых вопросов европейской политики. В том числе — и в отношении России, и в отношении Украины, энергетической политики. Кстати, в отношениях ЕС и США тоже, потому что Виктор Орбан был большим энтузиастом усиления партнерства с Дональдом Трампом. Меньше с Америкой как таковой, а именно с Трампом, и Фицо к этому тоже присоединился.

Сейчас этому тандему пришел конец, хотя Роберт Фицо заявлял, что даже если Орбан проиграет выборы, то он примет от него эстафету. Но на самом деле это, конечно, глупая позиция, вряд ли это возможно, потому что Словакия сама не способна заблокировать общеевропейские решения.

Думаю, что если действительно Фицо будет выполнять это свое обещание, то ЕС найдет очень быстро рычаги для того, чтобы преодолеть его противодействие. Так что положительное влияние, конечно, будет иметь место.

Что касается Словакии, то специфический вопрос, каким образом будут развиваться словацко-венгерские отношения, потому что они в последнее время развивались на основе личного сотрудничества, дружбы Орбана и Фицо. Кстати, Фицо националистический политик, который всегда пользовался так называемой антивенгерской картой во внутренней политике. Она заключается в том, что у нас где-то около 10% населения — это этнические венгры, и, конечно, их голоса на выборах крайне важны.

Часть Словакии, к сожалению, подвержена антивенгерским настроениям, поэтому на волне национализма легко можно получать дополнительные политические очки. Так вот, думаю, что сейчас Фицо, как только Орбан уйдет в оппозицию, начнет играть вот этой антивенгерской картой во внутренней политике.

— Могут ли изменения в Венгрии дать импульс к смене власти в Словакии на выборах в следующем году?

— У нас выборы будут в октябре 2027-го года. Но в конечном итоге, считаю, что поражение Орбана повлияет на общие настроения в Словакии в том смысле, что противники Фицо, которые поддерживают оппозиционные партии, усилятся. Во всех опросах у них сейчас большинство.

Происходящее в Венгрии усилит именно восприятие, что и в нашей стране мы тоже можем победить авторитарные силы. Раз уж венгры смогли после 16 лет консолидированной авторитарной политики нанести поражение этим силам, то в Словакии, как говорится, сам Бог велел. Но это я несколько преувеличиваю. У нас немножко другая ситуация.

В Венгрии была единая оппозиционная, демократическая партия, а у нас их несколько. Но у нас и богаче опыт по формированию коалиций демократических партий, так что, думаю, что мы этим воспользуемся. Что касается борьбы за свободу, демократию, европейский выбор, поддержку Украины и критику России, то в этом все оппозиционные партии Словакии сходятся.

У них есть идейные различия, но главное сейчас — это сохранение свободы, демократии и европейского выбора. Думаю, что для них, конечно, это будет большим политическим подспорьем, что Венгрии удалось. К слову, в Венгрии сейчас будут принимать законы, которые позволят им быстрее преодолеть наследие Виктора Орбана.

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