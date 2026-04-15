Белорусов ждет сокращенный день 1 15.04.2026, 13:10

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Рабочее время сократят на один час.

Министерство труда и социальной защиты сказало белорусам про сокращенный рабочий день в субботу, 25 апреля.

В Беларуси в апреле ожидаются большие выходные с 18 по 21 апреля (в стране будут отмечать Радуницу). Понедельник, 20 апреля, также окажется выходным днем. Однако отработать за него белорусы должны будут в субботу, 25 апреля.

В Минтруда обратили внимание, что рабочий день в рабочую субботу окажется сокращен на один час.

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