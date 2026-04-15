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Британско-украинский дуэт обыграл американцев в их игре дронов

  • 15.04.2026, 13:15
  • 3,458
Британско-украинский дуэт обыграл американцев в их игре дронов
иллюстративное фото

Беспилотник получил почти максимальную оценку.

Небольшая британская компания Skycutter, работающая в сотрудничестве с украинскими инженерами, одержала победу в американском конкурсе боевых дронов, опередив ведущие стартапы из США, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Соревнование Gauntlet, организованное в феврале Пентагоном на базе Форт-Беннинг (штат Джорджия), было направлено на поиск эффективных ударных беспилотников для армии США. По итогам испытаний Skycutter получила почти максимальную оценку — 99,3 балла, значительно опередив ближайшего конкурента из Калифорнии.

Победу компании обеспечил дрон Shrike 10-F — компактный FPV-беспилотник, способный работать через оптоволоконный кабель. Такая технология позволяет обходить радиоэлектронные помехи и делает аппарат устойчивым к перехвату. Разработка велась совместно с украинской компанией SkyFall, имеющей опыт применения дронов на фронте.

По словам представителей Skycutter, ключевым преимуществом стала простота и эффективность конструкции, в отличие от более сложных решений конкурентов. При этом украинские партнеры уже наладили массовое производство — до 123 тысяч дронов в месяц.

США стремятся быстро нарастить производство недорогих ударных беспилотников. Это отражает выводы из войны в Украине, где до 75% потерь приходится на дроны.

После победы Skycutter уже получила контракт на поставку более 2,5 тысяч аппаратов и планирует расширить производство в США. Успех компании показывает, что ключевые инновации в военной сфере все чаще рождаются вне крупных технологических центров и напрямую зависят от боевого опыта.

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