Чем может закончиться прыжок Лукашенко щучкой 13 15.04.2026, 13:30

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Диктатор взялся за рыбу, а ведь уже были овцы, коровы и не только.

Диктатор взялся за рыбу, а ведь уже были овцы, коровы и не только.

Лукашенко продолжил традицию инспектировать сельхозпроизводства и заглянул в рыбхоз «Палуж». И сразу после визита потребовал «тиражировать опыт», чтобы «наполнить рынок рыбой». И непременно чтобы цены — поменьше, а белорусского — побольше.

«Для разумных людей здесь проблем нет, — заявил он. — Надо записать, чтобы Шулейко (заместитель премьер-министра по сельскому хозяйству — прим.) и Исаченко (председатель Могилевского облисполкома — прим.) сделали десять таких комплексов».

Неужели до него никто до подобного решения не додумался, пишет «Салiдарнасць».

Сколько всего рыбохозяйств в Беларуси

В нашей стране 16 крупнейших рыбхозов выращивают 80% всего объема рыбы в стране. Названия наверняка знакомы большинству белорусов: «Волма», «Селец», «Альба», «Тремля», «Днепробугский», «Красная Слобода». Плюс небольшие частные хозяйства. Среди их продукции в основном сазан, карп, сом, белый амур, лещ, щука, толстолобик, значительно меньше — форель и осетровые.

По итогам 2025 года, по данным Минсельхозпрода, рыбное производство достигло 14,4 тысяч тонн. Импорт рыбы и морепродуктов в нашу страну превышает эти цифры на порядок. То есть, потенциал для роста производства действительно есть: белорусам нужно больше рыбы, чем у нас в стране выращивают сейчас.

А что до экспорта, то зарабатывает Беларусь не столько на собственной рыбе, сколько на переработке и реэкспорте импортного сырья в Россию: за прошлый год наша страна стала главным поставщиком рыбы и морепродуктов — крабовых палочек сурими, икры мойвы, пресервов из сельди, скумбрии, ракообразных — в РФ (продали 112 тысяч тонн).

Почему рыбхоз «Палуж»

Предприятие очень молодое — по данным СМИ, комплексы по выращиванию радужной форели в Краснопольском (у деревни Палуж 1), Хотимском и Чериковском районах были сданы в эксплуатацию только в конце 2025 года.

Согласно озвученным планам, к 2028 году по принципу замкнутого цикла здесь рассчитывают получать до 2 тысяч тонн премиальной красной рыбы в год, да еще 15 миллионов оплодотворенных икринок форели — а значит, будет «полностью закрыта потребность внутреннего рынка и останется потенциал для поставок за рубеж».

Обратим внимание — все это в будущем времени, то есть, заявленных результатов пока нет, только предварительные расчеты. И предполагаемая цена в 25-27 рублей за кило белорусской форели — это не точно. Поскольку ни коммерческого производства форели, ни этой цены в природе пока еще нет.

А повышенное внимание правителя именно к рыбхозу «Палуж» неудивительно.

Во-первых, это «дочка» госпредприятия и самого крупного в Беларуси форелевого хозяйства «Лохва», от которого Лукашенко несколько раз требовал расширяться.

Во-вторых, предприятие входит в программу «Один район — один проект», которую опять же продвигает Лукашенко.

Есть еще и в-третьих. В перспективе, пообещали правителю, корма для выращиваемой рыбы тоже будут отечественными — их вроде бы разрабатывает БНБК, которая также у Лукашенко на особом счету.

И, конечно, нужно было продемонстрировать, что 150 миллионов рублей инвестиций не потрачены зря. Сопроводив презентацию заявлениями об уникальности, перспективности, возрождении региона и импортозамещении.

Что было, что будет и чем сердце успокоится

Наращивать потенциал и ускоренно развивать рыбную отрасль Лукашенко требует не первый год.

В 2019 году, осматривая хозяйским глазом форелевое хозяйство «Лохва» под Костюковичами, он заявил, что надо «как минимум удвоить» производство рыбы. Продовольственной безопасности ради и импортозамещения для.

А к 2030 году, по плану властей (программа «АПК будущего», подпрограмма «Развитие аквакультуры и рыболовного хозяйства»), объем производства одних только ценных рыб в стране должен составить 3 тысячи тонн ежегодно, при том, что в 2025-м было всего 600 тонн.

Хотя вырастить рыбу — процесс, вообще-то, долгоиграющий, а с ценными породами, той же форелью, еще более сложный. И просто взять да построить 10 одинаковых рыбных комплексов — мало, нужны те же качественные корма, технологии, специалисты.

Плюс анализ рынка и расчеты: имеет ли смысл выращивать в экспортных количествах белорусского осетра, или по сравнению с тем же Китаем белорусская рыбка будет «золотой» по затратам, но невыгодной в производстве?

А к чему приводят приказания правителя с места в карьер взять да масштабировать пусть даже удачный опыт по всей стране, чтобы воспользоваться моментом и продавать на экспорт — мы видели не раз. Вот лишь несколько примеров из сельского хозяйства, где главный агроном всея Беларуси считает себя первейшим знатоком:

Идея с разведением овец. Лукашенко требовал нарастить поголовье до 100 тысяч голов, наладить производство мяса и шерсти. К 2015 году показатели были выполнены, но не было устойчивого спроса, понятных цен и каналов сбыта — и уже через три года овцеводство пошло на спад;

Обещания о «приучить» белорусов к «нормальному мясу». А именно – мраморной говядине;

«Спасение» животноводства, итогом которого стал масштабный падеж свиней и крупного рогатого скота. В борьбе за благополучие буренок Лукашенко потребовал не только модернизировать молочно-товарные фермы, но и строить «дворцы для коров» и «профилактории для телят» — а проблема все никак не решается;

Борьба за собственные яблоки. Развитием садоводства и отказом от импортных, в частности, польских яблок правитель озабочен больше 20 лет. Одной из его идей было закрепить яблоневые сады за университетами и школами. А воз — импорт — и ныне едет в Беларусь;

Эпопея с «сохранением колхозов» и строительством агрогородков. Миллионы из бюджета были буквально закопаны в землю. Но ни сокращение сельского населения, ни вымирание деревень и бесперспективность убыточных хозяйств — ничто не вынудит режим Лукашенко признать свои глобальные просчеты.

В прошлом, 2025 году, требования «нарастить» звучали относительно коз — искренне надеемся, что ретивые исполнители не угробят и эту отрасль.

А также с нетерпением и тревогой ждем визита правителя на страусиную ферму, в хозяйства по разведению улиток, кроликов и индоуток — и новых «прорывных» идей с большим экспортным потенциалом.

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