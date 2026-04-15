Трамп заинтриговал новым заявлением о войне в Иране 9 15.04.2026, 13:33

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США готовят сделку.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном «вполне возможно» будет заключено до визита британского короля в Соединенные Штаты в конце апреля.

Об этом сообщает Sky News.

«Это возможно. Вполне возможно. Их (Иран, - ред.) сильно избили. Это вполне возможно», - подчеркнул американский президент.

Кроме того, Трамп прокомментировал отношения с британскими лидерами - он расхвалил свои отношения с королем и добавил, что ему «нравится премьер-министр Кир Стармер».

Журналисты также спросили президента США о состоянии «особых отношений» с Британией, которые, по словам самого Трампа, «были лучшими».

«Как развиваются отношения? Это такие отношения, когда мы просили их о помощи, а их не было. Когда мы нуждались в них, их не было. Когда мы не нуждались в них, их не было. И их до сих пор нет», - отметил он.

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