Пенсионерка из Жлобина летала дважды за границу, чтобы отдать деньги мошенникам

Пенсионерка из Жлобина летала дважды за границу, чтобы отдать деньги мошенникам10
- 15.04.2026, 13:49
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Речь о сумме 114 тысяч рублей.
В Первомайское РУВД Минска обратилась 70‑летняя минчанка, ставшая жертвой телефонных мошенников.
В мессенджере женщине позвонил якобы сотрудник службы по замене домофонов и под этим предлогом выманил код из SMS-сообщения.
Вскоре с ней связались другие люди, которые сообщили, что ее данными воспользовались мошенники и от ее имени осуществляются переводы на преступные счета.
Позже лжеправоохранители сообщили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело, а в ее квартире будет проведен обыск. Чтобы сохранить наличные деньги, пенсионерка по указанию звонивших передала прибывшему курьеру для «декларирования» 114 тысяч рублей.
Оперативниками установлена личность курьера — ей оказалась 65‑летняя жительница Жлобина, которая сама стала жертвой аналогичной схемы мошенников. Она забрала деньги у трех минчан и дважды летала за границу, чтобы передать наличные посреднику. По данному факту возбуждено уголовное дело.