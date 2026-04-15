Еще один белорус получил медаль Праведника народов мира 2 15.04.2026, 14:15

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Уроженец Минска спас от неминуемой смерти в гетто еврейского мальчика.

Медаль Праведника народов мира присуждена посмертно минскому врачу Михаилу Владысику.

Временный поверенный в делах Израиля в Беларуси Цви Миркин 15 апреля вручил диплом и медаль его родственнику — Виктору Шадурскому, сообщает израильское посольство.

От имени семьи Виктор Шадурский передал диплом и медаль на хранение в столичный Музей истории Великой Отечественной войны.

Уроженец Минска Михаил Владысик во время войны спас от гибели в минском гетто еврейского мальчика Якова Ситермана (в некоторых источниках — Сидомана). В 2021 году в Беларуси проходила кампания по признанию его подвига.

Как сообщалось на сайте Белорусского государственного медицинского университета, мать ребенка через бывшую домработницу Марию Харецкую договорилась с врачом Владысиком: мальчика записали в ее паспорт как сына и оформили фальшивое свидетельство о рождении на имя Якова Кастусьевича Харецкого. В конце июля 1942 года родная мать Якова погибла в гетто.

Сам Михаил Владысик умер в 1948 году.

После войны Яков Ситерман переехал в Москву, где его усыновил друг его отца — профессор Эттингер.

Мария Харецкая скончалась в 1961 году в Москве, куда перебралась по приглашению Ситермана. В 1997 году ей также было присвоено звание «Праведник народов мира», согласно данным Международного еврейского журнала.

Звание «Праведник народов мира» присваивается Государством Израиль людям других национальностей, которые во время Холокоста спасали евреев или помогали им выжить. Сегодня в мире известно более 25 270 таких человек, из них свыше 790 — из Беларуси, которая занимает восьмое место по их числу.

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