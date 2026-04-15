закрыть
21 июля 2026, вторник, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Мадьяр подловил Орбана в его же резиденции

15
  • 15.04.2026, 14:59
  • 31,508
Видеофакт: Мадьяр подловил Орбана в его же резиденции

Чем занимался уходящий премьер Венгрии?

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр снял видео возле официальной резиденции действующего премьера Виктора Орбана - и тот даже не подозревал, что его снимают.

Соответствующее видео Петер Мадьяр опубликовал на своей странице в Facebook.

Орбан на террасе

Мадьяр опубликовал сообщение с видео, на котором видно Орбана на террасе - тот прогуливается и что-то читает.

«Жизнь - величайший режиссер. Пока президент Республики щеголял своим кабинетом, из которого он вскоре уйдет, я заметил на следующем этаже премьер-министра, уходящего в отставку», - написал Мадьяр.

Вместе с текстом он задал вопрос подписчикам: что именно читает Орбан? И предложил варианты:

прощальную речь;

национальную газету со спортом;

сегодняшнее заявление президента США Дональда Трампа.

Напомним, 12 апреля партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра победила правящую партию «Фидес» Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

После подсчета 98,9% бюллетеней она набрала 53,07% голосов и получила 138 мест из 199 в парламенте.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко