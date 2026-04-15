Видеофакт: Мадьяр подловил Орбана в его же резиденции

Видеофакт: Мадьяр подловил Орбана в его же резиденции15
- 15.04.2026, 14:59
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Чем занимался уходящий премьер Венгрии?
Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр снял видео возле официальной резиденции действующего премьера Виктора Орбана - и тот даже не подозревал, что его снимают.
Соответствующее видео Петер Мадьяр опубликовал на своей странице в Facebook.
Орбан на террасе
Мадьяр опубликовал сообщение с видео, на котором видно Орбана на террасе - тот прогуливается и что-то читает.
«Жизнь - величайший режиссер. Пока президент Республики щеголял своим кабинетом, из которого он вскоре уйдет, я заметил на следующем этаже премьер-министра, уходящего в отставку», - написал Мадьяр.
Вместе с текстом он задал вопрос подписчикам: что именно читает Орбан? И предложил варианты:
прощальную речь;
национальную газету со спортом;
сегодняшнее заявление президента США Дональда Трампа.
Напомним, 12 апреля партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра победила правящую партию «Фидес» Орбана на парламентских выборах в Венгрии.
После подсчета 98,9% бюллетеней она набрала 53,07% голосов и получила 138 мест из 199 в парламенте.