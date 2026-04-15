Белорусы назвали самые уникальные слова родного языка 34 15.04.2026, 15:06

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Догадаетесь, какие?

Пользователь Threads под ником cardigansgaming_brandbattle спросил у белорусов, какое слово нашего языка сложнее всего перевести на другие. В ответ ему привели десятки примеров. Часть из них не имеет точного перевода на другие языки, часть переводится двумя или тремя словами, заметил сайт Charter97.org.

Среди приведенных примеров – «паабапал», «чаўпня», «плявузгаць», «знічка», «млявасць», «абібок», «летась», «налета», «існасць», «самота», «захапленне», «летуценне», «асалода», «трымценне», «недарэка» и десятки других.

Один из комментаторов из Украины обратил внимание на то, что множество слов белорусского языка имеют похожее звучание в украинском, но отсутствуют или звучат совергенно по-другому в русском.

«Туга, журба, вольниця, кривда, нудьга, метушня, вирій, - пишет он. - Все слова есть в украинском. А вот в русском не найдется. Белорусский мне понятен на сто процентов. Особенно, когда это текст. Очень большое сходство, а если учесть, что в украинском языке есть полесский говор, который на 80 процентов похож на белорусский язык, то понятно, почему украинцы понимают белорусский язык. Интересно, так ли белорусы понимают украинский? И много ли в белорусском языке диалектов?»

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