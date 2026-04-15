Орбан может снять вето с кредита Украине

Орбан может снять вето с кредита Украине3
- 15.04.2026, 15:30
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Такое заявление сделал будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что действующий глава правительства Виктор Орбан, вероятно, снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро после восстановления поставок нефти по трубопроводу «Дружба», пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Мадьяра, Будапешт не будет препятствовать выделению финансовой помощи Киеву, хотя сама Венгрия сохранит право не участвовать в финансировании займа. Об этом он сообщил в интервью государственному телевидению.
Ранее Орбан заблокировал выплату средств из-за спора с Украиной, связанного с перебоями поставок нефти. Трубопровод «Дружба», по которому нефть поступает в Венгрию, был поврежден в январе в результате удара беспилотника.
Решение Будапешта вызвало критику со стороны лидеров Евросоюза, поскольку для утверждения кредита требуется единогласие всех 27 стран-членов. Сам пакет помощи был одобрен еще в декабре, однако его реализация оказалась под угрозой из-за позиции Венгрии.
Заявления Мадьяра могут свидетельствовать о возможном компромиссе, который позволит разблокировать финансирование Украины на фоне продолжающейся войны и энергетических разногласий в регионе.