«Упал на глазах первоклашек, полеты приостановлены» 15.04.2026, 15:37

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Новые подробности падения мотодельтаплана под Минском.

Вчера днем, 14 апреля, рядом с музеем в Строчицах разбился мотодельтаплан. В результат крушения погибли пилот Руслан Иванов и его 26‑летняя пассажирка. Свидетелями трагедии стали первоклассники одной из минских школ, которые приехали в тот день в музей этнографии на экскурсию. Об этом журналисту onliner.by рассказал отец одного из школьников.

— Вчера мой ребенок был на экскурсии в этнографическом музее в Строчицах. Как я понял, туда повезли желающих изо всей параллели. Когда мы шли с ребенком домой, он стал рассказывать, что во время экскурсии видел, как взлетал, а потом падал дельтаплан, как после приехали скорые. Поначалу я подумал, что дите просто пересказывает какой-то сюжет из игры, но вечером, почитав новости, понял, что дети видели все в реальности.

Учитель, сопровождавшая детей во время экскурсии, уточнила, что в поездке были не только первоклашки, но и ученики вторых классов.

— Мы стояли у деревенской школы, когда взлетел мотодельтаплан. Дети, естественно, стали следить за полетом. Буквально через секунд двадцать он стал резко снижаться. Было понятно, что он падает. Мы находились достаточно далеко от того места, поэтому только слышали звук удара аппарата о землю. Мы пробыли на экскурсии еще минут двадцать и уехали. Видели только, как к тому месту мчались скорые и спасатели. Ужасно, конечно, осознавать, что ты стал свидетелем такой трагедии…

Аэроклуб «Авиа-Менск» расположен в агрогородке Озерцо на территории Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта. Его взлетно-посадочная полоса находится чуть в стороне от экскурсионных маршрутов.

— Вчера у нас было 13 экскурсионных групп, — рассказали в музее. — В группах обычно бывает от 12 до 25 детей. Вчера я не работала, но точно знаю, что экскурсионные маршруты не проходили близко к месту падения — у мельницы.

— Мы не смогли дозвониться до основателя аэроклуба Дмитрия Матковского — оба его номера недоступны с самого утра. Не подскажете, что сейчас с полетами? — спросили корреспонденты.

— Все, что нам известно, — это то, что полеты приостановлены на неопределенный срок.

Мотодельтаплан разбился в районе 15 часов в конце взлетно-посадочной полосы, неподалеку от мельницы. В результате падения погибли пилот Руслан Иванов и его 26‑летняя пассажирка.

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