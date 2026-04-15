Трамп объявил об открытии Ормузского пролива 9 15.04.2026, 15:59

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Дональд Трамп

Президент США заявил о сотрудничестве с Китаем и договоренностях по Ирану.

Президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружения Ирану. По его словам, китайский лидер ответил, что Пекин не осуществляет таких поставок, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп сообщил, что ранее получил информацию о возможных поставках оружия Ирану и решил напрямую обратиться к Си Цзиньпину. Китай, по его словам, заверил, что не участвует в снабжении Тегерана вооружениями.

Президент США также заявил, что не ожидает, что ситуация вокруг войны в Иране и изменения на нефтяном рынке повлияют на его предстоящую встречу с лидером КНР в следующем месяце. По его словам, Китай зависит от нефти, тогда как США — нет.

В отдельной публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что якобы «постоянно открывает» Ормузский пролив и что Китай якобы доволен этим решением. Он также отметил, что Си Цзиньпин «будет рад встрече» с ним в ближайшие недели.

При этом не уточняется, что именно имел в виду Трамп: судоходство в Ормузском проливе по-прежнему ограничено из-за последствий конфликта. По данным источников, трафик через стратегический морской путь остается значительно ниже довоенного уровня.

Вашингтон также продолжает политику давления на Иран, включая меры против судоходства, связанного с иранскими портами. Обсуждаются и возможные новые переговоры с Тегераном после срыва предыдущих консультаций.

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