Белорус показал европейский Минск7
- 15.04.2026, 16:06
- 6,868
Атмосферные кадры из центра столицы.
Пользователь Threads под ником Pavel Zhuravel опубликовал несколько видео, посвященных улицам старого Минска, заметил сайт Charter97.org.
«Сегодня Раковская — это смесь старого и нового, — пишет он. — Красный кирпич, низкие дома, кафе, мастерские, запах выпечки — все это создает атмосферу, которую любят режиссеры, фотографы и художники. Улица стала популярным местом прогулок: здесь тихо, уютно, и каждый дом хранит свою историю.
Чуть правее — улица Комсомольская, одна из самых уютных в центре. С высоты видно её ровную перспективу, черепичные крыши, аккуратные фасады. Комсомольская отсюда кажется почти европейской: узкая, спокойная, собранная. И когда смотришь сверху, понимаешь, как точно она вписана в старый городской рисунок».
Wyświetl w Threads
Wyświetl w Threads