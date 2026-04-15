Белорус показал европейский Минск 7 15.04.2026, 16:06

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Атмосферные кадры из центра столицы.

Пользователь Threads под ником Pavel Zhuravel опубликовал несколько видео, посвященных улицам старого Минска, заметил сайт Charter97.org.

«Сегодня Раковская — это смесь старого и нового, — пишет он. — Красный кирпич, низкие дома, кафе, мастерские, запах выпечки — все это создает атмосферу, которую любят режиссеры, фотографы и художники. Улица стала популярным местом прогулок: здесь тихо, уютно, и каждый дом хранит свою историю.

Чуть правее — улица Комсомольская, одна из самых уютных в центре. С высоты видно её ровную перспективу, черепичные крыши, аккуратные фасады. Комсомольская отсюда кажется почти европейской: узкая, спокойная, собранная. И когда смотришь сверху, понимаешь, как точно она вписана в старый городской рисунок».

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