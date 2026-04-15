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Z-блогеры испугались «Великого Турана»

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  • 15.04.2026, 16:14
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Z-блогеры испугались «Великого Турана»
Фото: Anadolu Agency

Президент Турции встретился с музыкантами из Башкортостана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале апреля провел закрытую встречу с башкирской этно-фолк группой Ay Yola, получившей широкую известность благодаря треку Homay, который стал особенно популярным в тюркоязычных странах. Коллектив пригласили в президентский дворец. По данным Anadolu, на встрече обсуждалось творчество группы и знаковые события в музыкальном мире. В завершение мероприятия была сделана совместная фотография и Эрдоган пожелал участникам Ay Yola успехов. Также группа выступила на турецком канале TRT Avaz в рамках концерта, приуроченного к празднику Навруз, пишет The Moscow Times.

После этого z-блогеры обвинили Ay Yola в продвижении идей пантюркизма. Так, пропагандист Сергей Мардан заявил, что «вместо Русского мира прямо у нас внутри, в Казани и Уфе, прорастает Великий Туран». «Глупо думать, что экспансия восставшего из пепла истории пантюркизма ограничивается республиками бывшего Советского Союза. Российские регионы, которые идеологи Турана считают тюркскими, <…> тоже в зоне опасности», — сказал он.

В свою очередь блогер Дмитрий Никотин заявил, что встреча Эрдогана с Ay Yola — «не культурный жест, а элемент системной политики мягкой силы». «Турция системно формирует нарратив „единой тюркской цивилизации“. Ay Yola попали на встречу к Эрдогану не потому, что это просто популярная российская группа, а как популяризаторы тюркской идентичности», — написал он.

По мнению Никотина, такие контакты представляют для России «ментальную угрозу», поскольку башкиры и татары могут начать считать себя «частью „тюркского мира“ с центром в Анкаре, что будет подрывать российскую гражданскую идентичность снизу, без единого выстрела».

Участники Ay Yola отвергли обвинения, назвав группу исключительно культурным проектом.

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