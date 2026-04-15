Завуча из Краматорска, работавшую на ФСБ, завербовали в Беларуси

Завуча из Краматорска, работавшую на ФСБ, завербовали в Беларуси2
- 15.04.2026, 16:18
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Женщина передавала координаты для ракетных и дроновых ударов.
Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области заместителя директора местной школы, которая, как утверждает ведомство, корректировала ракетно-дроновые атаки россиян по Краматорску. Об этом сообщили в СБУ.
Как установило следствие, чиновница попала в поле зрения российской спецслужбы, когда ездила в Беларусь в начале полномасштабной войны. Летом прошлого года ФСБ «активировала» сотрудничество и поручила ей отслеживать локации Сил обороны в прифронтовом городе.
«Для выполнения задания противника фигурантка обходила райцентр и фиксировала наибольшее сосредоточение личного состава и техники украинских военных. Кроме этого, женщина пыталась завуалированно выспрашивать разведывательную информацию через знакомых во время бытовых разговоров. Собранные сведения она через мессенджер передавала куратору из России в виде голосовых и текстовых сообщений с указанием локаций потенциальных «целей», — сообщили в СБУ.
Женщину задержали по месту жительства и поместили под стражу без права внесения залога. Во время обысков у нее изъят смартфон, который она использовала для сбора разведданных и контактов с ФСБ. СБУ сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения), по которой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.