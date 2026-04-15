Как собаки и кошки помогают Украине выдерживать войну 3 15.04.2026, 16:23

3,394

Это глубокие психологические механизмы выживания.

Война в Украине показала неожиданную сторону национальной устойчивости — роль домашних животных и ветеринаров в поддержании психологической выносливости общества, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

С начала полномасштабного вторжения многие жители отказывались эвакуироваться без своих питомцев. Люди брали собак на руки, прятали кроликов в рюкзаки и уносили черепах вместе с детьми, пересекающими границу. Для многих привязанность к животным становилась причиной задержки эвакуации или полного отказа покидать дом.

Эксперты отмечают, что такие решения отражают не иррациональность, а глубокие механизмы выживания. По словам специалистов Гарвардской медицинской школы, в условиях постоянной угрозы люди часто испытывают «психическое онемение» — эмоциональное подавление, позволяющее функционировать, но снижающее способность к сопереживанию и ощущению ценности жизни.

Животные помогают преодолевать это состояние. Контакт с ними возвращает чувство настоящего момента и эмоциональную связь. Домашние питомцы становятся элементом так называемого восстановления достоинства, помогая людям сохранять психологическую устойчивость в условиях войны.

На фоне этого возрастает роль ветеринарной системы. Ветеринары лечат раненых животных, спасают питомцев из разрушенных домов и работают с массовым отказом от животных. Однако нагрузка на них чрезвычайно высока, включая эмоциональное выгорание и моральное истощение.

По оценкам экспертов, разрушение ветеринарной инфраструктуры может усиливать психологический кризис в обществе, подрывая эмоциональные связи между людьми и животными. В отдельных случаях фиксируются также случаи жестокого обращения с животными на оккупированных территориях, что рассматривается как инструмент психологического давления.

Ветеринарная помощь должна рассматриваться как часть системы гражданской устойчивости наряду с медициной и образованием. Поддержка приютов и ветеринарных служб становится важным элементом долгосрочной стабильности общества в условиях войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com