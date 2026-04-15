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Белоруска пожаловалась, что ее шестилетнюю дочь довели до нервного срыва в школе

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  • 15.04.2026, 16:29
  • 9,972
Белоруска пожаловалась, что ее шестилетнюю дочь довели до нервного срыва в школе

Девочка плачет по ночам и боится спать.

Белоруска Юлия рассказала в Threads о том, как ее дочь попала на урок рисования, где первоклассникам рассказывали о сожженных заживо жителях Хатыни. После этого детей попросили нарисовать картинки по теме. Юлия написала, к чему это привело, заметил сайт Charter97.org:

«Смотрим недавно с Авророй мультфильм «Анастасия», и на сценах, где революция, у нее случается истерика, где со словами «они все умерли» слышатся слова «сарай» и «сожгли». Как только удалось немного успокоиться, она рассказала про урок рисования в школе, на котором им в подробностях рассказали про Хатынь.

Как там и детей, и взрослых, и стариков согнали в сарай и сожгли заживо. А потом учительница предложила нарисовать рисунки по теме. Некоторые дети рисовали сарай и горящих людей в нём, и смеялись. Аврора рисовала вход в музей».

Несколько дней назад история получила продолжение, так как Юлия рассказала учительнице о последствиях урока.

«Ребенок очень переживает, плачет, боится спать по ночам, говорит на уроке рассказывали, как людей сжигали, а потом просили нарисовать рисунки», - сказала она преподавателю.

Учительница сначала отрицала, что детям рассказывали о сожженных людях, потом спросила у Юлии, была ли она сама в Хатыни, а после заявила, что в 6 лет рассказывать такое детям вполне нормально.

«Вы ходите в государственную школу, и должны посещать все запланированные занятия. Если государство считает нужным рассказать детям о войне, то будьте добры выполняйте программу», - сказала она.

Просьбу разрешить ребенку не посещать подобные занятия преподаватель проигнорировала.

«Если для многих первая учительница была второй мамой, то Авроре досталась злая мачеха», - пишет в заключение Юлия.

Большинство комментаторов поддержали мать девочки.

«Спасибо, что поделились этой историей. Вы правы абсолютно во всем! Работники Хатыни считают, что до 4, а лучше до 5 класса детям нечего делать в Хатыни. И что эта тема в том виде, в котором она подается в Хатыни, тяжелая для детей младшего возраста. Знаю это от самих работников. Что касается таких уроков, то я уверена, что можно рассказать о войне так, чтобы дети помнили про историю, но без ужасов и зверств», - пишет одна из них.

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