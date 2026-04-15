Трамп поссорился с Мелони

Трамп поссорился с Мелони3
- 15.04.2026, 16:42
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Премьер Италии вступилась за Папу Римского.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони. В интервью газете Corriere della Sera он сказал, что был шокирован из-за позиции итальянского премьера в отношении войны с Ираном.
«Я думал, что она смелая, но ошибался. Она вместе с НАТО не хочет нам помочь, не хочет помочь избавиться от иранского ядерного оружия. Она уже не та, что прежде, и Италия никогда не будет прежней: ее, как и всю Европу, убивает иммиграция», — сказал американский президент.
Также он отреагировал на то, что итальянский премьер поддержала Папу Римского. Накануне Трамп раскритиковал Льва XIV, заявив, что тот «ужасен во внешней политике» и проявляет слабость в вопросах преступности. Понтифик в свою очередь заявил об отсутствии намерений спорить с президентом США и подчеркнул, что «кто-то должен встать и сказать, что есть лучший выход», пока погибает множество невинных людей. Его поддержала Мелони, которая назвала слова Трампа недопустимыми.