закрыть
21 июля 2026, вторник, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп поссорился с Мелони

3
  • 15.04.2026, 16:42
  • 4,490
Трамп поссорился с Мелони
Дональд Трамп и Джорджа Мелони

Премьер Италии вступилась за Папу Римского.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони. В интервью газете Corriere della Sera он сказал, что был шокирован из-за позиции итальянского премьера в отношении войны с Ираном.

«Я думал, что она смелая, но ошибался. Она вместе с НАТО не хочет нам помочь, не хочет помочь избавиться от иранского ядерного оружия. Она уже не та, что прежде, и Италия никогда не будет прежней: ее, как и всю Европу, убивает иммиграция», — сказал американский президент.

Также он отреагировал на то, что итальянский премьер поддержала Папу Римского. Накануне Трамп раскритиковал Льва XIV, заявив, что тот «ужасен во внешней политике» и проявляет слабость в вопросах преступности. Понтифик в свою очередь заявил об отсутствии намерений спорить с президентом США и подчеркнул, что «кто-то должен встать и сказать, что есть лучший выход», пока погибает множество невинных людей. Его поддержала Мелони, которая назвала слова Трампа недопустимыми.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко