В Беларуси объявили желтый уровень опасности из-за гроз
- 15.04.2026, 16:44
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Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.
В Беларуси на четверг, 16 апреля, грозы ожидаются местами по юго-востоку страны. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
«Днем 16 апреля, в четверг, местами по юго-востоку страны ожидаются грозы», – говорится в сообщении.
16 апреля будет облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Ветер переменных направлений, 4–9 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +4°С… +10°С, местами 0°С… +3°С. Днем температура воздуха составит +9°С… +15°С, по югу до +18°С.
В ближайшие дни также будет облачная с прояснениями погода.
В пятницу, 17 апреля, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западной четверти, 4–9 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с. Ночью ожидается +1°С… +7°С. Днем прогнозируют +8°С… +15°С.
В субботу, 18 апреля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди (ночью умеренные, днем небольшие). В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северной четверти, 4–9 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с. Ночью будет +1°С… +7°С. Днем температура воздуха составит +11°С… +18°С.