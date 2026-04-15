Эксперт: У Трампа еще есть время 4 15.04.2026, 17:01

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Тарас Загородний

США продолжат военную операцию против Ирана.

Президент Дональд Трамп заявил, что война против Ирана завершена, но Ормузский пролив фактически остается заблокированным. На этом фоне США также объявили о блокаде иранских портов.

Чего США и Израилю уже удалось добиться в Иране за время операции? Как дальше могут развиваться события на Ближнем Востоке?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политтехнологом, управляющим партнером «Национальной антикризисной группы» Тарасом Загородним:

— США никуда не уходят от Ирана, не слушайте, что говорят некоторые СМИ. Смотрите, что происходит: американцы перебрасывают дополнительные войска, операция будет продолжаться.

Соединенные Штаты сейчас объявили блокаду Ирана, чтобы обвалить экономику, а этот режим аятолл ослаб, погряз в своих спорах. Америка перебрасывает десантников, готовится к операциям и дополнительным ударам. Нефть из Ирана они закрыли, в Китай она не будет идти. Скорее всего, если разрешат Ирану торговать нефтью, то он направит ее, например, в Индию.

Все продолжается, никто ничего не прекращает, США будут нажимать на Иран дальше. Задача минимум — открытие Ормузского пролива, чем они и занимаются. Конвои уже идут, проходили тестирования эсминцев. Иран не посмел их тронуть, потому что понимает, что их там разнесут всех.

США продолжают ликвидацию руководства КСИР, руководство армии не трогают, потому что американцы хотят решить необходимые им вопросы. Минимум — это чтобы был мир и уничтожить ядерный потенциал Ирана. Для этого нужно периодически бомбить цели в Иране. Вот такая задача у США. У Трампа есть еще время, никто нигде не останавливается, атака на Иран продолжается.

То, что идут какие-то такие, как кажется, противоречивые заявления, — это не противоречивые заявления, это дым, это маскировка, это постоянное раздергивание самого руководства Ирана, которое не знает, что сейчас будет происходить.

— Есть ли вероятность, что Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время?

— Вероятность очень большая. США блокаду для этого и объявили. Для того, чтобы у Ирана была проблема с завозом продовольствия и возникла невозможность поддерживать экономику. США ждут обрушения экономики Ирана.

У Трампа есть время. Необходимо, чтобы цены на нефть снизились до 60 долларов, это где-то середина июля — начало августа. Чтобы на выборы в Конгресс у него уже была низкая цена нефти. Так что месяц они еще могут спокойно продолжать операцию.

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