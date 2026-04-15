Необычный вековой склад продают в Жировичах 15.04.2026, 17:10

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Здание с окнами-бойницами похоже на средневековую крепость.

Кирпичное здание почти со столетней историей продают на Белорусской товарной бирже (БУТБ).

Находится строение в самом центре агрогородка Жировичи, по улице Молодежной, 5б.

Двухэтажное здание из красного кирпича построено в 1927 году. Сходство со средневековой крепостью ему придают глухие окна-бойницы с металлическими решетками.

Трехскатная крыша из кровельного железа также добавляет атмосферности.

Площадь склада немаленькая – 361 м2, метраж пристройки более скромный – 28 «квадратов».

Лот предлагают без обременений и ограничений. То есть имущество продается «чистым» – без залогов, арестов и прочего.

Фото: et.butb.by

Участок в 3,3 сотки перейдет в аренду новому владельцу на 50 лет.

Склад можно превратить в магазин или пункт социально-бытового обслуживания населения.

Ввести объект в хозоборот нужно не позднее двух лет после покупки.

Подать заявление на участие в аукционе можно до 18 мая 2026 года, а поторговаться – 21 мая.

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